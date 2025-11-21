『鬼滅の刃』涙腺が崩壊…幼少期の胡蝶しのぶ 新場面カット反響「感情ぐちゃぐちゃ」「何度観ても号泣」
劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（7月18日公開）の本編映像を使用したキャラクターCM第3弾「胡蝶しのぶ」が公開中。あわせて新たな場面カット4点も解禁となっており、ネット上で話題となっている。
【画像】姉が死んで涙…血だらけの胡蝶しのぶ 公開された『鬼滅の刃』新場面カット
公開された場面カットでは、上弦の鬼・童磨との戦闘で血だらけの姿や、幼少期に涙を流す胡蝶を見ることができる。
これにファンは「何度観ても痛々しいVS童磨 こんなに"切ない""哀しい"人生があるだろうか…姉との“誓い”を果たさんがために…作中、最も“儚げで実は強い女性”だと思いました」「泣かずにはいられない…マンガも見たし映画館もいったけど何度でも観たいんだよな 感情ぐちゃぐちゃになるけど」「満身創痍でも最後まであきらめない渾身の一撃、めちゃくちゃかっこよすぎて、何度観ても号泣でした」などと反応している。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。
