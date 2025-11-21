ＮＨＫは２１日、２７年度前期連続テレビ小説のタイトルが「巡るスワン（まわる・スワン）」と発表した。ヒロインは「虎に翼」で存在感を発揮した森田望智。脚本はバカリズムが務める。

森田はオファーの時期について「１０日ほど前に取材が入っていると聞いて、行ってみたら桑野さんがいて」とチーフプロデューサーと面会した日を振り返った。「そこで２０２７年のヒロインが決まりましたと言われて。サプライズでえ〜っていう感じでした。本当にビックリビックリビックリ…ビックリがいくつあっても足りない。青天のへきれきとはこのことか。顎関節症になるほど驚きました」と驚きを口にした。

朝ドラヒロインへの憧れについて森田は「よくぞ聞いてくれました」と笑みを浮かべ、「１０代のころから、数え切れないほどオーディションを受けてきた。ほとんど書類で落ちて、ご縁のないものだと思っていた。清原果耶ちゃん、伊藤沙莉ちゃんと同世代で主演として先頭に立っている女優さんを見ていて、尊敬と怖さがある。負けないように、ＮＨＫさんにも恩返しをできるようにしたいと思った」と決意を述べた。