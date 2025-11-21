わずか4分…24時間営業コインランドリーで両替機“バール”でこじ開け20万円奪い取る瞬間　別店舗でも同様の被害　札幌市

札幌市の24時間営業コインランドリーで17日、フード姿の人物がバールのような工具で両替機を破壊し、現金20万円を奪う様子が防犯カメラに記録された。4月には同じ運営会社の別の店舗で同様の被害が出ており、警察は2つの被害に関連があるとみて捜査している。

フードかぶり大きなバッグ持った人物

17日午前4時頃、札幌市白石区の24時間営業のコインランドリーでカメラが捉えたのは、フードをかぶり、大きなバッグを持った人物による大胆な犯行の瞬間だ。

人けのない店内に入ってきた人物が向かったのは両替機だ。

すると両手に手袋をはめ、バッグからバールのような工具を取り出すと、ためらう様子もなく両替機をこじ開けようとする。

力いっぱいに引っ張り、扉を開けると、中にあった現金収納部分をバッグに詰め込み、小走りで店を出て行った。

入店からわずか約4分の犯行だ。

壊された両替機は約250万円相当で、中にあった現金20万円が盗まれたという。

運営会社によると、別の店舗でも同様の被害に遭っていたという。

相次ぐ被害に運営会社「非常に悔しい」

4月、札幌市清田区の店舗でも同じく両替機が破壊され、現金20万円が盗まれていた。

相次ぐコインランドリーでの犯行に、運営会社の社長は「4月に被害を受けた後、警備を強化した。非常に悔しい」と話している。

警察は、2つの被害に関連があるとみて捜査している。

（「イット！」11月20日放送より）