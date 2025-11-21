身長160cmの飼い主さんと添い寝をする土佐犬さんのお姿。何気ない日常の一コマを紹介されたものの…衝撃の大きさ、圧巻すぎる光景は記事執筆時点で106万回を超えて表示されており、1.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

身長160cmの女性と添い寝する超大型犬

Xアカウント『@6464prpr』に投稿されたのは、飼い主さんと添い寝をする土佐犬「顎（アギト）」ちゃんのお姿。

この日、飼い主さんはフォロワーさんから寄せられる『アギトちゃんの大きさ』についての質問に答えるため、いつもの就寝スタイルを投稿されました。

『圧巻の大きさ』に驚きの声

飼い主さんの隣で丸まって眠っていたというアギトちゃん。

体勢的には小さく丸まっていそうな雰囲気を醸し出しているものの…どう見ても飼い主さんの半分以上を占めており、その圧巻のサイズ感には驚きの声が寄せられることとなったのです。

寒い季節は完全に『湯たんぽ』と化すのがお決まりになっているそうで、その寝姿からはもちもち感も感じさせられるものの…立っていると引き締まったシャープな体格、とても凛々しい美貌の持ち主でもあります。

体高は身長160cmの飼い主さんの半分程度、二足歩行で立ち上がれば同じくらいありそうな程、立派に成長されたアギトちゃん。そのお姿は多くの人々に驚きと癒やしを届けることとなったのでした。

この投稿には「一瞬、どこに犬が！？ってなった」「大きいですね」「モチモチクッションじゃなくて…？」「こんなにデカいのか」「予想以上の大きさだった…」「大きい！」など多くのコメントが寄せられています。

猫さんとの関係性と日常が大人気

アギトちゃんには自分の顔程しかない、小さな仲間たちの白猫「爪（ソウ）」ちゃん、そして新人子猫「交（マザリ）」ちゃんという存在も。

寝床を取られてしまい立ちすくむなど、その格好いい外見とのギャップ、そして誰に対してもとっても優しく接しているお姿はあまりにも尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすアギトちゃん、そしてソウちゃん、マザリちゃんのお姿は日々多くの人々に癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@6464prpr」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。