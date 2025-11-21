NHKは21日、都内の同局で会見を開き、2027年度前期連続テレビ小説のタイトルを「巡（まわ）るスワン」とし、主演のヒロインは森田望智（もりた・みさと、29）に決まったと発表した。

森田はこの日、制作・主演発表会見に出席した。第116作の連続テレビ小説で、脚本はバカリズム。

森田は、19年から配信された「全裸監督」（Netflix）で、主人公の運命を変えることになるヒロインを演じて注目。20年1月開始の日本テレビ系「トップナイフ−天才脳外科医の条件−」で民放ゴールデンプライム帯の連続テレビで初レギュラーを務めた。

23年5月にはフジテレビ系「バイバイ、マイフレンド」で、地上波連続ドラマ初主演。朝ドラには「おかえりモネ」「虎に翼」へ出演している。

直近では28日公開の「ナイトフラワー」や、来年2月公開の「ほどなく、お別れです」など、映画での活躍も目立っている。

◆森田望智（もりた・みさと） 1996年（平8）9月13日生まれ、神奈川県出身。11年に芸能活動を開始。20年のTBS系ドラマ「恋する母たち」での“怪演”が注目された。163センチ。血液型O。