ご飯を食べない犬に「おやつの後、ご飯を食べてくれる？」とお願いしたら…言葉が通じてるとしか思えない「まさかの光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で74万回再生を突破し、「賢すぎる」「めちゃカワイイ」といったコメントが寄せられています。

【動画：ご飯を食べない犬→『おやつの後、ご飯を食べてくれる？』とお願いした結果…言葉が通じてる？まさかの光景】

ママ、おはよう

YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」に投稿されたのは、ご飯を食べない柴犬「こむぎ」くんに、「おやつの後、ご飯を食べてくれる？」とお願いしてみた時の様子。こむぎくんは起きてきたママに、おはようのナデナデをしてもらっているようです。

テクテクと歩いてこむぎくんが向かったのは、おやつ棚の隣にある台。おやつが欲しいときに登る場所だそうで、無事にママからおやつをゲットし、むっしゃむっしゃと味わって食べています。

約束をしてみる

なんだかソワソワして、ご飯を食べたそうなこむぎくん。しかし一瞬お皿の匂いを嗅いだ後、おやつ棚の隣の台に行ってオスワリしてしまいます。ご飯よりも、この時はおやつが食べたい気分だったようです…！

困ってしまったママでしたが、「おやつ食べたらご飯を食べる？」「約束よ、分かった？」とじっくりこむぎくんに伝えてみます。約束の「握手」をした後に、本日2個目のおやつをしっかりといただきます。

言葉、通じてる！？

おやつを食べ終わると、ご飯の前へ行ってちゃんと食べ始めたこむぎくん。「約束守ってくれた！」とママも大感激。もりもりと美味しそうに食べて、あっという間に完食してしまったのだとか。

仕上げの歯磨きガムを食べながら、「げぷ」とゲップも忘れないこむぎくん。ママがしまい忘れた歯磨きガムの催促もきっちりと行う、賢くて食いしん坊なこむぎくんなのでした。

投稿には「賢すぎる」「めちゃカワイイ」「私にも分けて下さい、その賢さ」「言葉理解してるんだねぇ」「前世は偉人かな？」「ゲップすら尊い」といったコメントが寄せられています。

こむぎくんと妹の「わらび」ちゃんの賑やかな日常は、YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」でチェックすることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。