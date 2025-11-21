モスバーガーに「にくにくにくバーガー」（990円）が帰ってくる【地域・期間限定企画】

株式会社モスフードサービスは、2025年11月28日（金）から30日（日）までの3日間、神奈川県内のモスバーガー88店舗（一部店舗除く全店）で「にくにくにくバーガー」を限定販売する。

2017年6月にテレビ番組の企画から誕生したメニュー「にくにくにくバーガー」。発売直後から話題になった同メニューは、2017年7月から2024年2月29日までの毎月29日に“にくの日”企画として、販売が行われていたという。

そんな伝説のメニューが1年9か月ぶりに神奈川県限定で復活。人気の「モスライスバーガー焼肉」のライスプレートをパティに置き換え、さらにじっくり焼いたチキンとレタスを挟んだ一品。バンズもライスプレートも使用していないため、糖質が気になる方にもおすすめだという。

●「にくにくにくバーガー」（税込990円）

モスオリジナルの焼肉だれに漬け込んで焼き上げた牛バラ肉に、チキンやグリーンリーフ、レタスをあわせ、パティで挟んだ「にくにくにくバーガー」。チキンは、鶏もも肉（一枚肉）を塩などでシンプルに下味をつけ、じっくりと焼き上げている。皮はこんがりパリッと、肉はジューシーに仕上がっているのが特徴。焼肉・チキン・パティの三つの肉を一度に楽しめる、ボリューム満点のハンバーガーだという。

＜商品概要＞

■商品名・価格

「にくにくにくバーガー」（990円）

■販売期間

2025年11月28日（金）〜 30日（日）の3日間

■販売店舗

神奈川県内のモスバーガー 88店舗（一部店舗を除く全店）