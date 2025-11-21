人気メニュー「ドンキー満喫セット」が今年も登場、ハンバーグ･デザートなど自分好みに組み合わせ【びっくりドンキー】

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は11月27日から、期間限定で「ドンキー満喫セット」(Sサイズ:税込1,730円〜)を販売する。

2018年に初登場し、今年で8度目を迎える人気メニュー。ハンバーグとスープ、ドリンク、デザートまたはアラカルトを自分好みの組み合わせで楽しめる。

〈定番&人気メニューを丸ごと楽しめるセット〉

「ドンキー満喫セット」では、5種類のハンバーグディッシュ、2種類のスープ、7種類のドリンク、5種類のデザート･アラカルトから、1つずつ選べる。価格はハンバーグの種類と大きさによって異なる。

びっくりドンキー「ドンキー満喫セット」組み合わせ例

【「ドンキー満喫セット」価格(すべて税込)】

◆ドンキー満喫セット(レギュラー)

Sサイズ1,730円、Mサイズ1,910円、Lサイズ2,220円

◆ドンキー満喫セット(エッグ/おろしそ)

Sサイズ1,880円、Mサイズ2,060円、Lサイズ2,370円

◆ドンキー満喫セット(チーズ/パイン)

Sサイズ1,930円、Mサイズ2,110円、Lサイズ2,420円

※テイクアウト･デリバリーは不可。

※地域、店舗によって価格が異なる。

びっくりドンキー「ドンキー満喫セット」

〈ハンバーグディッシュは5種の中から1つを選択〉

「ドンキー満喫セット」で選べるハンバーグディッシュは、「レギュラー」「エッグ」「おろしそ」「チーズ」「パイン」の5種。ハンバーグの大きさは、それぞれ「S」「M」「L」から選べる。

ハンバーグディッシュ(レギュラー/エッグ/おろしそ/チーズ/パイン)各Lサイズ

※ハンバーグに追加トッピング(エッグ･おろしそ:各+150円、チーズ(2本)･パイン:各+200円)も可能。

※ライスの量は変更(大盛:+120円、小盛:-40円)できる。

※ライスをカリフラワーライスに変更(+110円)できる。大盛・小盛は不可。

※ディッシュのサラダは大盛(+195円)にできる。

〈スープは2種の中から1つを選択〉

スープは、「みそ汁」「コーンスープ」の2種から選べる。

びっくりドンキー「みそ汁」「コーンスープ」

〈ドリンクは7種の中から1つを選択〉

〈1〉ホットコーヒー(シングルオリジン)

〈2〉ホットコーヒー(ブレンド)

〈3〉アイスコーヒー S(シングルオリジン)

〈4〉アイスコーヒー S(ブレンド)

〈5〉アイスカフェラテ S

〈6〉イチゴミルク S

〈7〉太陽のオレンジ S

ホットコーヒー(シングルオリジン/ブレンド)、アイスコーヒー(シングルオリジン/ブレンド)、アイスカフェラテ、イチゴミルク、太陽のオレンジ

※ドリンクのサイズは変更不可

※イチゴミルクは氷なしで提供する。

〈デザート2種、アラカルト3種の中から1つを選択〉

〈1〉ストロベリーソフト

〈2〉珈琲ソフト

〈3〉びっくりフライドポテト L

〈4〉スパイシーポテト L

〈5〉ブロッコリーの箱舟

びっくりドンキー「ストロベリーソフト」「珈琲ソフト」

「びっくりフライドポテト L」「スパイシーポテト L」「ブロッコリーの箱舟」

※ソフトクリームの機械が洗浄などで使用できない場合は、代替商品のバニラアイスを使った「ガトーショコラパフェ」を提供する。

〈びっくりドンキーのこだわり〉

◆ハンバーグ

肉の食べ応えもしっかり残しつつ、箸でも切れるほどやわらかく仕上げている。注文を受けてからハンバーグ専用に開発した鉄板で、1枚ずつ肉汁を閉じ込めるように焼き上げるという。

びっくりドンキー「ハンバーグ」商品イメージ

◆ライス

適地適作で、産地ごとに品種を選定し、ハンバーグに合う柔らかすぎず、粘りが強すぎず、甘みがあるライスを提供している。できるだけ炊きたてを味わってもらうため、少量を1日に何度も炊いている。

ライス(商品イメージ)

◆ディッシュサラダ

シャキシャキでみずみずしい大根がメインのサラダ。専用スライサーを使い、冷却しながらカットをすることで、水分を保ちシャキシャキ食感を実現している。

ディッシュサラダ(商品イメージ)

◆みそ汁

出汁は店舗でとっており、具材は週替わりとなっている。ハンバーグとの相性を考えて、コクがありながらもすっきりとした味わいの「信州こしみそ」を使用。

びっくりドンキー「みそ汁」

◆北海道ソフトクリーム

もっちりと密度のある食感と、濃厚なミルクのコク、なめらかな口当たり、さっぱりした後味が特徴。原料のソフトミックスは北海道にある協力会社･牧家(ぼっか)で製造。近隣の酪農家から届く新鮮で良質な生乳を使って製造している。ソフトクリームマシンは、空気の含ませ方など独自の技術が特徴のイタリア･カルピジャーニ社のマシンを使用。

北海道ソフトクリーム(商品イメージ)

◆コーヒー

豆の産地を選定し、直接足を運んで仕入れた豆を使ったスペシャルティコーヒー。豆ごとの特性に合わせて自社工場で焙煎し、店舗では注文ごとに1杯ずつ抽出して提供している。ひとつの産地の豆だけを使った「シングルオリジン」、年や季節によって各地の豆の品質を見極め、同じ味わいに調整したバランスの良いベーシックな「ブレンド」の2種類を取りそろえる。

ホットコーヒー(商品イメージ)