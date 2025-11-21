松井秀喜・ヤンキースＧＭ特別アドバイザーが２１日、東京ドームで開催された「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」でお別れの言葉を述べた。

以下は全文。

監督。監督へのお別れの言葉２回目です。同じ方にお別れの言葉を2回お伝えするのは、私の人生でこれが最初で最後だと思います。それも長嶋茂雄だからですね。今日は監督が最も愛した場所、東京ドームです。隣にあった後楽園球場、この東京ドームには監督の色々な感情が今でも刻み込まれており、ここにいるとそれを感じ、また監督に会えたような気がして嬉しいです。

監督が遠い空へ旅立たれ、半年が過ぎようとしています。その日以来、私は監督と共に過ごした時間の記憶をたどる日々を過ごしてまいりました。色々な場面での監督の表情、眼差し、言葉を思い出し、監督にもう会うこともお話しすることも叶わない現実を受け入れ、自分自身の気持ちを整理するための時間でした。そして本日、東京ドームでお別れの会を迎えています。

監督は1992年の秋、ジャイアンツ復帰されました。当時の背番号は33番でしたね。その直後、本日と同じ11月21日に行われましたドラフト会議で、私をジャイアンツに導いてくださいました。あの日からちょうど33年後の今日、監督が私の守備位置として指定し、私がいつも守っていましたこの東京ドームのセンターで、今、監督にお別れの言葉をお伝えしています。そんないくつかの偶然さえも、自然の運命なのではないかと感じるほど、監督とのご縁はかけがえのないものであり、私の野球人生に多大な影響を与えてくださいました。野球選手としての正しい道を示し、その道を明るく照らし、力強く導いてくださいました。監督の立場であるにも関わらず、試合前、必ず私のスイングをチェックするため時間を割いてくださいました。この東京ドームの中の小さな部屋で、監督のご自宅で、遠征先のホテルで、試合前の2人の共通の時間となりました。監督退任後には、激励に来てくださったニューヨークでも一緒に素振りしましたね。監督の現役時代も、毎日自分自身と向き合い、素振りを欠かさなかったと私に話してくださいました。

野球選手として成長するために最も大切なこと、試合での自分の結果に一喜一憂することなく、常に次に向かう姿勢を、毎日の2人の時間を通じて自然と教えてくださったと感じています。残念ながら、私は長嶋茂雄の選手時代にはまだ生を受けておらず、監督の現役時代のプレーを見ることは叶いませんでした。しかし、日本のプロスポーツの歴史上、最大のスーパースターの1人だった監督の現役時代を私も生きていたなら、ただでさえ監督がまとっている強く大きなオーラにさらに圧倒され、私は気遅れしていたかと思います。現役時代の長嶋茂雄を感じることができなかったからこそ、私は恐れることなく、素直な心で真正面から監督に向き合い、一直線に監督の懐に飛び込んでいけたのだと思います。

私が誰から野球の多くを学んだと聞かれれば、長嶋茂雄と胸を張って言える誇らしい気持ち。その反面、それを自負するのであれば、プレーでファンを熱狂させ、魅了し、チームに勝利をもたらし、誰からも愛される存在になる。それら全てを強く意識しなければならないことでもあります。しかしながら、私が監督の存在に近づけたわけでもなく、監督の光輝く背中はずっと遠いままであります。長嶋茂雄の存在は大きすぎます。私は今でもその背中を遠くから眺めているだけです。

監督の告別式では、監督に感謝の意をお伝えすることができませんでした。お伝えすると、あっという間に監督が遠くに行ってしまうような気がしたからです。しかし、今日はあのドラフト会議の日からちょうど33年。私自身の気持ちに区切りをつけるためにもお伝えします。私をジャイアンツに導いてくださりありがとうございました。大きな愛情と情熱で接していただき、たくさんのことを授けてくださりありがとうございました。胸を張って自分の師は長嶋茂雄だと言える幸せをありがとうございました。監督によって私の野球人生は美しく彩られました。ありがとうございました。まだまだ伝えきれない感謝がたくさんあります。それでも、この期に及んでまだお願いがあります。私の心の中に入り込み、私との対話に付き合ってくだされば嬉しいです。私は自分の心の中の長嶋茂雄と話し合いながら、私なりの道を進んでまいります。今後もよろしくお願いします。そして、これからも長嶋茂雄しか持っていない偉大な光で、ジャイアンツと日本の野球の未来を照らし続けてください。