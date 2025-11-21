女優の飯島直子（57）が20日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）に出演。ゲストのコワモテ俳優の素顔を明かした。

飯島は居酒屋でゲストを待つ間、「きょうの人はねえ、実は凄くシャイで。そう、凄くシャイな人なんですよ」と証言。「シャイで凄く可愛らしい。キュートな方です」と笑顔を見せた。メニューの注文の際には「きょうの人は（味覚が）お子ちゃまなんで…」とも話した。

そうして登場したのは俳優の小沢仁志。飯島とは映画「室井慎次 生き続ける者」「室井慎次 敗れざる者」で共演し、夫婦役を演じていた。小沢は飯島に「似合うなあ、こういう店」と声をかけ、飯島は「みんながびっくりしてるよ。お疲れさまです」と小沢の肩を叩いて歓迎。「外国人の観光客の方が小沢さん見て二度見してたよ」などと気さくに話しかけた。

小沢は店に来る前には飯島とは「サシ飲みは初めてだな。飲んだことはあるんだけど。ジョニー（大倉さん）とか柳葉（敏郎）とかと」と明かしていた。

またトークが進むと飯島は小沢について「お料理するし、メルヘンチックだし、可愛いし。ギャップ。ギャップですよ、これ」ともぶっちゃけた。