「広島秋季キャンプ」（２１日、日南）

広島が１２球団で最も遅く秋季キャンプを打ち上げた。２年連続Ｂクラスからの巻き返しへ、前年よりも４日長いキャンプ日程で鍛錬に明け暮れた。

１９歳から２８歳までの選手が参加した今キャンプ。新井監督は「たくさんの選手が成長しているなと感じました。例年よりも人数を絞って、個々の練習に取り組む時間も長かったと思うんですけど、今までのキャンプで１番、たくさんの選手の成長を感じた、良いキャンプだったと思います」と充実の表情を浮かべた。

今キャンプでは投手陣が積極的な投げ込みを行い、野手陣は個別練習を増やして、それぞれの課題と向き合った。手締めの際に音頭を取った、今季７勝の森翔平は「今シーズンは悔しいシーズンに終わりました。来シーズンこそ、ここにいるメンバーが１人でも多く１軍の舞台で活躍できるように、またリーグ優勝、日本一を目指して頑張っていきましょう」と呼びかけた。

広島は今季リーグ５位で前年の４位に続いて、２年連続Ｂクラスに終わった。新井政権４年目の来季に向け、１２球団で最も遅くまでキャンプを行い、若手の育成に力を注いだ。