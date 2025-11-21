事故の連絡を受け搬送された夫の元へ駆けつけると…突然終わりを迎えた平和な日常【ママリ】

西山ともこ(@nishiyama_tomoko07)さんのフォロワーさんは第2子を妊娠中。いつものように娘と一緒に自宅で過ごしていると、知らない番号から電話がかかってきます。出てみると、レスキュー隊からの電話で夫が事故に遭い、病院に搬送されたと告げられます。動揺しながらも病院へ向かいます。夫の容体は…。エピソードをごらんください。

©nishiyama_tomoko07

©nishiyama_tomoko07

©nishiyama_tomoko07

©nishiyama_tomoko07

平和な日常が切り裂かれた瞬間

第2子の妊娠中、自宅で娘と過ごしていたところに、知らない番号から電話がかかってきます。レスキュー隊からの電話で、夫が事故にあい、病院へ搬送されたことを知らされます。



どれほど驚いたことでしょう。急いで病院へ向かいます。

夫の容体は…

©nishiyama_tomoko07

©nishiyama_tomoko07

©nishiyama_tomoko07

©nishiyama_tomoko07

レスキュー隊からの電話を受け、病院へ着いた主人公。夫の容体は病院で聞かされます。告げられた内容は、想像を絶するものでした。



パニックにおちいりそうな言葉ですが、とにかく夫に会いたい一心で面会を希望します。

夫との対面を果たすも

©nishiyama_tomoko07

©nishiyama_tomoko07

手を握っても、握り返してくれない冷たい手。泣き崩れることを身をもって体験した主人公。夫の変わり果てた姿に、言葉を話すこともできなかったようです。



毎日朝起きて、仕事などに出かけ、夜は帰ってきて一緒に過ごす。一緒に子どもの成長を見届け、良いことも悪いことも分かち合う。そんな毎日は、急に終わりを迎えてしまうことがあるのですね。



いつもの日常は決して当たり前ではないことを、改めて感じさせられるお話です。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）