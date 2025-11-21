20ºÐ¥â¡¼Ì¼¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¤Ê¤áÇ¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¡¡Ö»ä¡¢¥°¥Ã¥º½¸¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¡¶¦±é¼Ô¶Ã¤
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'25¤ÎÝ¯°æÍü±û¡Ê20¡Ë¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¾åÅÄ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë1»þ26Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾¼ÏÂ¡¢ÎáÏÂ¤ÎÃÎ¼±¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤òÎáÏÂ½÷»Ò¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡©¥¯¥¤¥º¡×¡£¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê55¡Ë¤ä¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸ÅºäÂçËâ²¦¡Ê52¡Ë¤é¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤äÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ê¤É¤ò¡¢¡ÉÎáÏÂ½÷»Ò¡É¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÅö¤Æ¤ë¡£Ý¯°æ¤Ï¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'25¤Î²¬Â¼¤Û¤Þ¤ì¡Ê20¡Ë»³ºê°¦À¸¡Ê20¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
Ý¯°æ¤Ï¡¢²¬Â¼¡¢»³ºê¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤òÏ¢È¯¡£80Ç¯Âå¤Ë¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Ê¤áÇ¡×¤ò¡Ö»ä¡¢¥°¥Ã¥º½¸¤á¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î±Æ¶Á¤ÏÊì¿Æ¤Ç¡£Êì¤¬¤Ê¤áÇ¤Î¥«¡¼¥É¤òÂçÎÌ¤Ë½¸¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òº£¡¢»ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡£¾åÅÄ¡¢¸Åºä¤é¤â¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¡¢¥À¥¤¥¢¥Ê¸µÈÞ¤â¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¸ÞÎØÎ¦¾å¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¥«¡¼¥ë¡¦¥ë¥¤¥¹»á¡Ê64¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ç²áµî¤Î°ÎÂç¤Ê¿Í¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö»þ»öÌäÂê¤Ï·ë¹½¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦Ý¯°æ¤Ï¡¢¸Åºä¤Î¡ÖºÇ¶á¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î²¿¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢¡ÖÀ¯¼£¤È¤«¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁíÍý¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£