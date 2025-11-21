による実写ドラマ版「ONE PIECE」のシーズン2＝“INTO THE GRANDLINE”より、ドラム王国の元・国王ワポルの姿が公開された。

この投稿をInstagramで見る

ワポルはブリキング海賊団の船長であり、かつてドラム島に存在したドラム王国の元・国王。何でも食べてエネルギーへ変換できる“バクバクの実”の能力者で、“ブリキのワポル”の異名を持つ。原作コミック15巻では、ナイフをガリッゴリッと食べながら初登場。ゴーイング・メリー号まで食べ始めたため、ルフィに空高く吹っ飛ばされた。

今回公開された実写版ワポル（ロブ・コレッティ）も、金属製の顎を動かして口を開閉し、その強靭さをアピールしている。ずんぐりした体格から衣装まで、ビジュアルの完成度は非の打ち所なし。ホワイトウォーキー（毛カバ）の毛皮もしっかり確認できる。コレッティも「この役を完璧にこなしたよ（I really ATE with this one）」と、“eat＝食べる”を用いたスラングでコメントし、自信をのぞかせた。

なお「ONE PIECE」シーズン2からは、バロックワークスのとのビジュアルも公開済み。引き続き、新情報を待ちたい。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は、2026年3月10日（火）より世界独占配信。