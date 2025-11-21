ÃÓÂÞ¤Î±ØÌ¾É¸¤Ë¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÁ°¡×¡¡Â¾¤Î±Ø¤Ç¤â´ë¶ÈÌ¾Ê»µ¤òÍ½Äê¡¢JRÅìÆüËÜ¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï
JR»³¼êÀþ¡¦ÃÓÂÞ±Ø¤Î±ØÌ¾É¸¤¬¡¢2025Ç¯11·î14Æü¤«¤é¡ÖÃÓÂÞ¡Ê¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÁ°¡Ë¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤¬ÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤ë3Å¹ÊÞ¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢24Ç¯3·î¤ÎÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¡¼ÊÑ¹¹¤ËÂ³¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏJR¿ÀÅÄ±Ø¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢23Ç¯10·î¤«¤é¡ÖJR¿ÀÅÄ±Ø¡Ê¥¢¡¼¥¹À½ÌôËÜ¼ÒÁ°¡Ë¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£JRÅìÆüËÜ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¸å¤âÂ¾¤Î±Ø¤ÇÆ±ÍÍ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÍ½Äê¡£
¡ÖÃÓÂÞ¡Ê¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÁ°¡Ë¡×¤ÏÊÑ¹¹´ü´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÃÓÂÞ¡Ê¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÁ°¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»³¼êÀþ¥Û¡¼¥à¾å¤Î±ØÌ¾É¸¡£¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¹ÊóÃ´Åö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÑ¹¹´ü´Ö¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Èó¸øÉ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
JR»³¼êÀþ¡¦ÃÓÂÞ±Ø¤ÎÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ï24Ç¯3·î¤«¤é¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÊóÃ´Åö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢±ØÌ¾É¸¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·×²è¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃÓÂÞ¤ÏÅö¼ÒÁÏ¶È¤ÎÃÏ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê±ï¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÓÂÞ±Ø¤´ÍøÍÑ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿·¤·¤¤±ØÌ¾É¸¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤âÃÓÂÞ¤Î³¹¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤ëÍÍ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
JRÅìÆüËÜ¤Ï23Ç¯10·î¤«¤éJR¿ÀÅÄ±Ø¤Î±ØÌ¾É¸¤âÊÑ¹¹¤·¡¢Æ±±Ø¤Î»³¼êÀþ¤ÎÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥¢¡¼¥¹À½Ìô¤Î¾¦ÉÊ¡Ö¥â¥ó¥À¥ß¥ó¡×¤ÎCM¥½¥ó¥°¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£28Ç¯9·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¹¹ð´ë²è¤Î°ì´Ä¤Ç¡Ö±Ø¤È³¹¤ò·Ò¤®¡¢³¹¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤äÆø¤ï¤¤¤Ê¤É¤òÁÏ½Ð¡×´üÂÔ
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜÂ¦¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£Æ±¼Ò¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ï¡¢¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±Ø°ÆÆâÉ¸Åù¤Ø¤ÎÌ¾¾ÎÅù¤ÎÄÉµ¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤«¤é²þ»¥¤Ø¤ÈÏ¢Æ°À¤ò»ý¤¿¤»¤¿Å¸³«¤ò¹Ô¤¦¹¹ð´ë²è¤Î°ìÉô¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ø¤È¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ø½Ð¹Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç±Ø¤È³¹¤ò·Ò¤®¡¢³¹¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤äÆø¤ï¤¤¤Ê¤É¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ËÅö¼Ò¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£JR¿ÀÅÄ±Ø¤âÆ±ÍÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Æ±ÉôÌç¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢25Ç¯11·î¤Î»þÅÀ¤ÇÃÓÂÞ±Ø¡¦¿ÀÅÄ±Ø°Ê³°¤Ç´ë¶ÈÌ¾¤¬Æþ¤Ã¤¿±ØÌ¾É¸¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òº£¸å¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£