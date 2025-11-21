昨年放送されたTBSドラマ『不適切にもほどがある！』へのゲスト出演（第3話）でも話題になった澄田綾乃。

【写真】ドラマ『不適切にもほどがある！』ゲスト出演で話題となった澄田綾乃の撮り下ろしショット

同ドラマで澄田は、胸元が大胆に露出された水色のトップスに身を包み、テレビ局で働くメイクスタッフを好演した。劇中、MC（八嶋智人）らの視線が胸元へ注がれると、「私はアンタのために谷間を見せてるわけじゃないわ」と歌い、踊り、"ふてほど"お約束のミュージカルシーンに華を添えた。

「脚と胸元を出してもOKなキャストだったので、『ウチの事務所で胸を出せるのは私しかいないでしょ！』と自信を持って、オーディションに挑みました。おかげで"胸の谷間のメイクさん役"を射止めることはできましたが、私自身が淡白な性格で歌声が平坦になってしまうようで、歌唱パートのレコーディングには苦労しちゃいました（苦笑い）。

ダンスパートでも、谷間が隠れないようにメイクバッグの位置を調整しながら踊るのは大変でしたね。でも、胸の"魅せたい"部分をアピールするポージングは得意分野。

これまでのグラビアの経験が生かされたと思います。"胸の形がいいね""あの子はだれ？"と気になって、応援してくださる方が増えたのは、すごく嬉しかったです」（以下、澄田）

チャームポイントは胸鎖乳突筋

そんな彼女が今回、出演する写真集のタイトルは『甘酸っぱ。』だ。

「撮影地は私にとって思い出の場所で。アイドル時代の1枚が発掘されてグラビアデビューするきっかけとなったのですが、その写真を撮った海だったんです。現場に着いて"あれっ、この場所、知ってる！"って（笑い）。懐かしく、甘酸っぱい気持ちでした。

山口出身で海のそばで育ったので、学生時代とも重なって甘酸っぱくもありました。甘酸っぱい、だと甘さが強くて、さっぱりした響きの『甘酸っぱ。』が26才の今の私にしっくりきます」

淡白な性格とクールビューティで、"高嶺の花"に喩えられることもある彼女。

「きれいに撮ってもらって、そう感じていただけるのは光栄です！ だけど素の私はそれとは逆の、気さくで親近感のあるタイプ。グラビアでも、安心感や癒しの存在になれたらいいなと思っているんです。写真とのギャップやおしゃべりを楽しみに、イベントにも遊びに来てもらえたらなと思います」

撮影／丸谷嘉長 取材・文／渡部みや