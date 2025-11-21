復活を果たしたアドベンチャー

スポーツカーとサーキットレースは切っても切り離せない存在といえるが、本格的なオフロードモデルとクロスカントリー競技も似たような関係性を持っている。特にラグジュアリーSUVを代表する英国ブランド、『ランドローバー』はクロカン競技と様々なタスクを合わせたアドベンチャーコンペティションを伝統的に開催してきた。

【画像】ランドローバーの伝統が復活！ディフェンダー・トロフィー国内予選会 全200枚

過去には『キャメルトロフィー』、そして『G4チャレンジ』といった大会が開催されていた。それが今回、新型『ディフェンダー』が登場したことをきっかけとして、新たに『ディフェンダー・トロフィー（DEFENDER TROPHY）』として復活を果たしたのである。



ディフェンダー・トロフィーの国内予選会が11月8〜9日に開催。 佐藤亮太

ランドローバー・ディフェンダーを使用して世界規模で開催されるこのイベントのグローバルファイナルは、来年の秋頃にアフリカ大陸を舞台として開催されることになっている。この日本代表の切符をかけた国内予選会が、11月8〜9日、富士ヶ嶺オフロードコースで行われた。

予選会に挑んだ参加者は、書類選考によって選ばれた男女24人。彼らは3人一組となって過酷なミッションをクリアし、夜は会場内に張られたテントに泊まりつつ、日本代表1名を決める2日間の戦いに挑戦した。

冒険のための雰囲気は充分

会場となった富士ヶ嶺オフロードには本部として大きなティピー型のテントが張られていた。

その傍らには、ディフェンダー・トロフィーを象徴するディープサンドグローイエローで塗られた限定モデル（日本国内100台限定）である『ディフェンダー・トロフィー・エディション・キュレーテッドフォージャパン』と、先代ディフェンダーをベースとして世界限定25台が製作された『ディフェンダー・ワークスV8トロフィー』の2台が展示され、予選会の雰囲気を盛り上げている。さらには競技に使用されるディフェンダーも10台ほどがずらりと並べられていた。



ライバルではあるが、すぐに仲間として打ち解けている様子の参加者。 佐藤亮太

ディフェンダー・トロフィーは車両に乗り込んで様々な悪路を走破したり、丸太で橋を完成させそれを乗り越えたりするクロスカントリーラリー的な要素ももちろんある。だが一方でクルマに関係なく参加者の体力や知力、そしてコミュニケーションスキルといったものが試されるミッションも少なくなかった。

実際に何人かの参加者に話を聞いてみると、普段ディフェンダーに乗っている、もしくはオフロード走行を趣味としている人もいるが、例えばトレイルランニングのような競技をやっているアスリートも多く、バラエティに富んでいる印象があった。彼らはすぐに仲間として打ち解けている様子で、嬉々として様々なミッションに取り組んでいた。

参加者全員で喜んだ、日本代表の決定

今回の国内予選会で用意されていたミッションは世界共通のものもあれば、スパルタンレース主催者に協力を仰いで日本独自に設定したプログラムもありと様々。ひたすら体力を試される『フィットネス』、車両に備わっている道具を使いこなす『エクイップメント&ロープワーク』、さらにはドライバーに車外から的確な指示を出しつつ悪路を走破していく『ナビゲーション』など、オフロード好きなら競技としてではなくても楽しめるようなものばかりだった。

実際に参加者たちも終始笑顔で、時にみんなで大声を出して笑いつつ競技に取り組む姿が印象的だった。チームは3名だが、評価は個人で行われる。その内容は競技の成績もあるが、肉体的、精神的な強さや仲間との協調性をいったものも重要視されている。



日本代表に選ばれたのは終始笑顔が絶えなかった今村直樹さん。 佐藤亮太

2日間で10以上のミッションが行われ、最後の結果発表。日本代表に選ばれたのは溌剌とミッションをこなし、笑顔が絶えなかった今村直樹さんだった。48歳で海峡横断のカヌー等の経験もあるという彼は、9歳の時に父親が持っていたキャメルトロフィーのビデオを見て以来ランドローバーのアドベンチャーコンペティションに憧れていたという。

彼の名前が呼ばれると、参加者たち全員が一斉に祝福の声を上げていたことが、このイベントの性格をよく表しているとも思った。

元祖ラグジュアリーSUVブランドの矜持

今回のイベントは世界の60を超える国々で開催される予選会の中で最初に開催されたもの。このため主催する側も大会がはじまってからも試行錯誤を重ねていたし、イギリス本国からもランドローバーのスタッフやオフィシャルのメディアチームがやってきて、ドローン2基を使って映像を撮影するなど、かなり本格的な雰囲気の中で行われたことも特筆すべきだろう。

現代の自動車シーンではクロスオーバーSUVが全盛になっており、このためごく一般的な街乗り車の雰囲気も強くなっている。だがラグジュアリーSUVの元祖であるランドローバーは、自らの泥っぽい伝統をもきちんとカバーしており、車両自体の性能をアピールするだけでなく、それを扱う人の情熱や友情といったものを刺激するような、本格的なプログラムにも熱心に取り組んでいるのだ。



富士山の麓で2日間に渡って開催。世界で最初に開催された予選会となった。 佐藤亮太

スポーツカーにワンメイクレースがあるように、ディフェンダーにはアドベンチャーコンペティションがある。非常に高い評価を得ている現行モデルのディフェンダーだが、それと同時に、今後は復活を果たしたランドローバーのお家芸にも着目してもらいたい。