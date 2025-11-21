この値段で買えていいイヤホンじゃあない。

初めて使ったときからそう感じました。その発売時の価格が1万4990円。そのとき一番有意義な1万5000円の使い方かも？ なんて思ってたんです。それが…

ははっ、1万1990円。20％も安くなってやがんの。

というわけで更新します、今一番有意義な1万2000円の使い方です。これ。

コスパぶっ壊れの音質＆ノイキャン力

このAnker（アンカー）Liberty 5、一言でどういいのか？ といいますと、音質、ノイキャン、使い勝手、価格のイヤホン選びの4要素を高い次元で満足させてくれるところ。

「Pro」のつかないベースモデルではあるのですが、前作の「Liberty 4」が音質とレベルの高いANCで良い評価を受けていました。そしてこのLiberty 5はさらにそこを進化。

実際に今も愛用しているのですが、音の解像感は中低音域で確かに上がっていますし、もちろんハイレゾにも対応。ANCのキャンセル力も確かに向上していて、音楽にしっかりと集中できるノイキャンを発揮してくれます。

バッテリー持ちも強いし、防塵・防水対応、マルチポイント接続にも対応…と、ベースモデルなのにモリモリの高機能。

しかも今回のセールでは、全5色が20％引きになっているのがアツい。ホワイトもかわいいし、シャンパンゴールドもキレイだよね。

現代のイヤホンって各メーカーキャラクターが異なっていて、選ぶの本当に難しい時代。例えばApple（アップル）AirPods Pro 3とかは、高いノイキャン力に加えてライブ翻訳機能まで追加されて、ツールとしての側面も進化していますよね。

なので、一言でどれが最強？ は言えないですが、もし「コスパ」を求めるなら、僕はLiberty 5を推したいな。1万2000円でしっかりと満足感を与えてくれるイヤホンだと思っています。

ファーストインプレッションはこちらをどうぞ。

