宇多田ヒカル、10歳息子とバスケ練習で“親子2ショット”「すごく成長してる」「大きいですね」
シンガー・ソングライターの宇多田ヒカル（42）が20日、自身のインスタグラムを更新。息子（10）とバスケを楽しむ“親子2ショット”を披露した。
【写真】「すごく成長してる」宇多田ヒカルと10歳息子の“親子2ショット”
「朝雪が降るほど寒かった昨日、息子の希望により放課後二人でバスケの闇練したぜ」と明かし、黒いスニーカーを履く2人の足元をアップ。写真にはバスケットボールと、ハートマークのように見える地面の模様も写し出されている。
親子の時間が垣間見える投稿に、ファンからは「バスケ楽しそう」「今回もほのぼのエピソード供給ありがたい」「息子さんと一緒にバスケは爽やかでかっこいい」「息子さん、すごく成長してる」「足が大きいですね」などの声が寄せられている。
宇多田は、2014年2月に8歳年下のイタリア人男性と再婚。翌年7月に第1子男児が誕生するも、18年に離婚した。
