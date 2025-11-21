2児の母・ニッチェ江上敬子、七五三詣りで夫＆母＆5歳長男・3歳長女と晴れやか家族5ショット 祝福続々「大きくなりましたよね〜」「お着物もとっても可愛くて似合ってます」
お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子（41）が20日、自身のブログを更新。長男（5／愛称：とっちゃん）＆長女（3／愛称：さっちゃん）の七五三詣りに出かけたことを報告し、着物姿の長男＆次男と夫、母親との晴れやかな家族5ショットを公開した。
【写真】「大きくなりましたよね〜」「素敵な写真」夫＆母＆5歳長男・3歳長女との七五三詣り家族5ショット
江上は「七五三終わりましたー!!終わって何日もたっているのに、仕事が詰まっていて、中々ブログ更新できず 今回もお宮参りの時同様に、カメラマンをやっている友達に写真を撮ってもらったのですが、本当に良い写真ばかりで感動 島根からばぁばもきてくれて、一生の記念になりました!!!!本当にありがとうー」と感謝をつづり、神社で撮影した2枚の記念ショットを披露した。
長女の着物は「子供たちをとても可愛がって下さる方の娘さんが昔着たものを、ご厚意で貸していただきまして」と明かし、「真っ赤なお着物がめちゃキュート」と江上。長男の袴はレンタル。何十着もある中から自分でチョイスしたものだといい「かっこいい〜」とそのセンスを褒めていた。
また「草履は履いてくれないだろうと思い、2人ともスニーカーです。笑」と“裏話”も紹介した。
夜は行きつけの店で七五三祝いのごはん会。「2人のために、こんなに豪華なお刺身盛りを作ってくださいました 感謝してもしきれない!!!!」と写真をシェアし、最後には子どもたちに向け「とっちゃんさっちゃん、七五三おめでとう これからもどうか健やかに」と愛情たっぷりにメッセージを届けた。
コメント欄には「七五三おめでとうございます」「素敵な写真ですねー」「とっちゃんの袴カッコいいー さっちゃんのお着物もとっても可愛くて似合ってますよ」「とっちゃん、すっかりかっこいいお兄ちゃんに、さっちゃん最高にかわいいなあ」「大きくなりましたよね〜しみじみ」「島根からお祖母様も要らしてくれて賑やかな1日になりましたね」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
江上は2015年9月、所属事務所公式サイトを通じて一般男性「ヒロユキさん」と結婚したことを発表。20年9月に第1子となる長男、22年10月に第2子となる長女の出産を報告している。
