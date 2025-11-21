“投資家”桐谷さん「12年前に505円で100株買って、今902円」 長期保有株を発表
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が21日、自身のXを更新し、長期保有している株の銘柄を明かした。
【写真】めっちゃ美味そう！桐谷さんが優待券で買ったスルメ
定期的に保有株をファンに教えている桐谷さんは今回、「魚喜は、12年前に505円で100株買って、今902円。長期保有優遇のある銘柄で、私は1000円券5枚を選んでいます(優待だけで年利1割弱)」と説明。
写真も投稿し「お好み焼きを食べた後、広島駅ビルの『魚喜』で、写真のものを頂きました。優待券2枚と現金14円の支払い。お好み焼きでお腹がいっぱいだったので、持ち帰り夜食に」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
