89歳で亡くなったプロ野球・巨人の長嶋茂雄さんのお別れ会が21日、東京ドームで行われドジャース・大谷翔平選手がメッセージを送りました。

式典では王貞治さん、松井秀喜さん、俳優の北大路欣也さんらがお別れの言葉をおくり、スクリーンでは大谷選手が登場しました。

大谷選手は「ます初めに、ご逝去の報に接し心からお悔やみ申し上げます。また、長嶋茂雄さんがこれまで残したご功績と人々の記憶に残るそのご活躍に野球に携わる一人の後輩として心より感謝申し上げます。長嶋さんと初めて食事をご一緒させていただいた時、僕はそのお姿に後光が差しているように見えました。そういうふうに見える方というのは初めてだったので、今でもその衝撃をよく覚えています。長嶋さんがこれまで歩んでいた道のりを改めて振り返ると同時に、僕たちにつないでいただいたバトンを次の世代につないでいくのが、私の、そして私たちの使命だと今は強く思っています。そして、長嶋茂雄は永久に不滅だと未来永劫、野球界のみならず、日本のスポーツ界において、その人柄と功績が燦然と輝き続けると確信しています。長い間お疲れ様でした。短くはありますが、以上で私からの追悼の言葉とさせていただきます」と追悼メッセージを寄せました。