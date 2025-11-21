「『ザ・ロイヤルファミリー』に負けないぐらいの感動」大阪で予告 カンテレ『うまんちゅ』初のリアルイベント決定【出演者・コメント】
カンテレの競馬番組『うまんちゅ』（毎週土曜 深1：15 ※関西ローカル）の初となるリアルイベントが、競馬の一年を締めくくる大レース「第70回有馬記念」（12月28日、中山競馬場）目前の12月22日に開催されることが決まった。
イベントは『うまんちゅライブ2025 〜有馬記念直前！年忘れ大予想スペシャル〜』と題し、大阪・JAPAN PARK OSAKA TTホールで開催。お笑いコンビ・シャンプーハットら『うまんちゅ』レギュラー陣が“ここだけの話”を交えながら本気の予想を展開する。
番組でおなじみの掛け合いはもちろん、イベントならではの臨場感と、来場者のみが体験できるスペシャル企画も多数用意。競馬ビギナーから熱心なファンまで楽しめる、“年末のお祭り”にふさわしい一夜となる。“スペシャルゲスト”も登場するという。
シャンプーハット・恋さんは「久しぶりの競馬イベントで、どんな方が番組を見てくださっているのか知るのが楽しみです。テレちゃう（ハートマーク）」と、恋さんらしいコメントを寄せ、てつじは「『ザ・ロイヤルファミリー』に負けないぐらいの感動があります」と予告する。
競馬の魅力について、恋さんは「馬券を買って、馬主さんや厩舎（きゅうしゃ）やジョッキーの皆さまの“夢”に乗っかれるところです。当たればワタリガニのクリームスパゲティを食べたいです」と独特のコメント。イベントでのトークについて、「イベントならではのすごい話が聞けるので、オーマイガットトゥギャザーです」、てつじは「もしかしてお芝居があるかも。あれば演技力です」と期待をもたせた。
恋さんは「競馬好きな人に話せる、いい話が聞けると思いますので、一緒にペロンチョしましょう」、てつじは「有馬記念をどうしても当てたい方、馬券以外でも有馬記念を楽しみたい方、ぜひ」とアピールした。
チケット一般発売は、11月22日から。イベントの模様は、12月27日の『うまんちゅ』でも一部放送を予定。
■『うまんちゅライブ 2025 〜有馬記念直前！年忘れ大予想スペシャル〜』
会場：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール
2025年12月22日（月）午後7時開場／7時半開演
出演：
シャンプーハット（恋さん、てつじ）
浅越ゴエ
林健（ギャロップ）
ミサイルマン（岩部彰、西代洋）
お兄ちゃん（ビタミンS）
内海崇（ミルクボーイ） 他
ゲスト：安藤勝己（元騎手）他
料金：
運気上昇シート 1万1000円（出演者とのフォトセッション、非売品グッズ付き）
指定席 6600円
