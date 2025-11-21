2027Ç¯½ÕÄ«¥É¥é¡Ø½ä¡Ê¤Þ¤ï¡Ë¤ë¥¹¥ï¥ó¡ÙµÓËÜ¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢NHK¥É¥é¥Þ¤Ï¡È½é¡É¡Ú¼ç¤Ê¸ùÀÓ¡Û
¡¡NHK¤Ï21Æü¡¢ºÆÍèÇ¯½Õ¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë2027Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø½ä¡Ê¤Þ¤ï¡Ë¤ë¥¹¥ï¥ó¡Ù·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê29¡Ë¡¢µÓËÜ¤Ï¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ú¤ä¤«¡Ä¡ªÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡õµÓËÜ¡¦¥Ð¥«¥ê¥º¥à
¡¡¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ÏÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡£·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢2014Ç¯¡ØÁÇÅ¨¤ÊÁª£Ô£Á£Ø£É¡Ù¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤ò½é¤á¤Æ¼¹É®¡£°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÎµÓËÜ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£Æü¾ï¤Î°ì¥³¥Þ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê²ñÏÃ·à¤È¡¢ËÜ²»¤È·ú¤ÆÁ°¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î»Ñ¤¬¾Ð¤¤¤È¶¦´¶¤òÀ¸¤ß¡¢Æ±»þ¤Ë¹ªÌ¯¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¹½À®¤¬Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø²Í¶õ£Ï£ÌÆüµ¡Ù¤Ç¸þÅÄË®»Ò¾Þ¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù¤ÇÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥ÉµÓËÜ¾Þ¤ä¶¶ÅÄ¾Þ¡¢¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¤ÇÊüÁ÷Ê¸²½´ð¶â¾ÞµÓËÜ¾Þ¡¢¤Ê¤É¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£NHK¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¼¹É®¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢¼ç¤Ê¼¹É®ºî
¥É¥é¥Þ
¡ØÁÇÅ¨¤ÊÁª£Ô£Á£Ø£É¡Ù
¡Ø½»½»¡Ù
¡Ø²Í¶õ£Ï£ÌÆüµ¡Ù
¡Ø»¦°Õ¤ÎÆ»Äø¡Ù
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù
¡Ø¿¯Æþ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÈÕ»Á¡Ù
¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù
±Ç²è
¡ØÃÏ¹ö¤Î²Ö±à¡Ù
¡Ø¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ï¥¤¡Ù
¡Ø¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡Ù¤Û¤«Â¿¿ô
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ú¤ä¤«¡Ä¡ªÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡õµÓËÜ¡¦¥Ð¥«¥ê¥º¥à
¡¡¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ÏÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡£·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢2014Ç¯¡ØÁÇÅ¨¤ÊÁª£Ô£Á£Ø£É¡Ù¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤ò½é¤á¤Æ¼¹É®¡£°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÎµÓËÜ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£Æü¾ï¤Î°ì¥³¥Þ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê²ñÏÃ·à¤È¡¢ËÜ²»¤È·ú¤ÆÁ°¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î»Ñ¤¬¾Ð¤¤¤È¶¦´¶¤òÀ¸¤ß¡¢Æ±»þ¤Ë¹ªÌ¯¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¹½À®¤¬Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢¼ç¤Ê¼¹É®ºî
¥É¥é¥Þ
¡ØÁÇÅ¨¤ÊÁª£Ô£Á£Ø£É¡Ù
¡Ø½»½»¡Ù
¡Ø²Í¶õ£Ï£ÌÆüµ¡Ù
¡Ø»¦°Õ¤ÎÆ»Äø¡Ù
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù
¡Ø¿¯Æþ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÈÕ»Á¡Ù
¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù
±Ç²è
¡ØÃÏ¹ö¤Î²Ö±à¡Ù
¡Ø¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ï¥¤¡Ù
¡Ø¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡Ù¤Û¤«Â¿¿ô