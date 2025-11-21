サッカーのドイツ1部バイエルン・ミュンヘンに所属するDF伊藤洋輝（26）が、22日のフライブルク戦で約8カ月ぶりに実戦復帰する可能性が出てきた。キッカーなど複数の地元メディアが報じた。

伊藤は昨夏の加入直後と昨年11月に右中足骨を手術。今年2月になって新天地デビューを果たし、3月のW杯アジア最終予選2試合で日本代表にも復帰した。しかし、途中出場した3月29日のザンクトパウリ戦で患部を痛め、長期離脱が発表されていた。

地元メディアによると個人でのランニングなどから徐々に負荷を高めるメニューに移行した伊藤は、約3週間前からチーム練習に部分合流し、17日に初めてフルメニューを消化した。フライブルク戦のメンバー入りが予想される中、準備ができているかという「スカイ」の質問に対し、伊藤は「はい」と答えたという。

「weltfussball」は「近いうちに左サイドバックのポジションの選択肢となる可能性がある。しかし、クリスマス前の過密日程を考えると、ターとウパメカノが先発に定着しているセンターバックでも、伊藤がもう一つの選択肢となるかもしれない」とポジションについて報道。伊藤が復帰を果たせば、来年W杯北中米大会を控える日本代表にとっても大きな朗報となる。