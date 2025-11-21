ジルスチュアート ビューティ♡ヴァニラ ラスト限定コレクション登場

ジルスチュアート ビューティから、甘く官能的な香り「ヴァニラ ラスト」の限定コレクションが12月5日（金）に登場♡予約は11月21日（金）から開始されます。白いマフラーをテーマにしたミニサイズのオードパルファンやハンド＆ボディクリーム、ヘアケアアイテムで、香りに包まれながら冬のラグジュアリーな時間を楽しめる特別なコレクションです。

ミニサイズで持ち歩けるオードパルファン



ヴァニラ ラスト オードパルファン

ヴァニラ ラスト オードパルファンは、気品ある佇まいをそのままに7.5mLのミニサイズで限定登場♡

白いマフラーを結んだ愛らしいデザインで、持ち運びにも便利です。濃厚で甘美な香りが肌を包み込むミニフレグランスは、冬のお出かけやオフィスでも心を満たすひとときを演出。

価格は2,530円（税込2,300円）です。

甘美に包むハンド＆ボディクリーム



ジルスチュアート ヴァニラ ラスト ハンド&ボディ クリーム

ハンド＆ボディクリーム100gは、ヴァニラ ラストの官能的な香りで全身を包み込む限定アイテム♡なめらかで上質なテクスチャーが肌にするするとのび広がり、うるおいと心地よさを与えます。

価格は3,520円（税込3,200円）で、香りに包まれながら冬のラグジュアリーなボディケアを楽しめます。

ツヤ髪を叶えるヘアケアシリーズ



ジルスチュアート ヴァニラ ラスト パフュームド シャンプー

ジルスチュアート ヴァニラ ラスト パフュームド ヘアマスク

ジルスチュアート ヴァニラ ラスト ヘアオイル ディープリペア

ラインアップはパフュームド シャンプー300mL（3,300円・税込3,000円）、ヘアマスク190g（3,520円・税込3,200円）、ヘアオイル60mL（3,740円・税込3,400円）。

甘く官能的なヴァニラ ラストの香りで髪を包み込む限定コレクションです♡

濃密泡で優しく洗浄、保水成分で髪にうるおいヴェールを形成し、内側から外側までダブルで補修。乾燥やダメージを受けた髪も、しっとりまとまるツヤ髪へ導きます。

ジルスチュアート ビューティ限定コレクションで冬を甘美に



12月5日（金）発売のヴァニラ ラスト限定コレクションは、髪も肌も甘美な香りに包まれる贅沢な冬限定アイテムたち♡

オードパルファン7.5mL（2,530円・税込2,300円）、ハンド＆ボディクリーム100g（3,520円・税込3,200円）、ヘアケア3種になっています。

白いマフラーをテーマにしたミニサイズやラグジュアリーなデザインで、冬のご褒美時間を優雅に楽しめます。