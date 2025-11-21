楽天の浅村栄斗内野手が２１日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の５億円プラス出来高払いでサイン。来季は４年契約の最終年となる４年目を迎える。（金額は推定）

一塁に転向して迎えた今季はうれしいことも、苦しいことも経験する激動の１年となった。５月２０日には今季初のスタメン落ちとなり、最後まで出番はなし。西武時代の２０１５年から続いた連続試合出場が１３４６で止まった。それでも同２４日には平成生まれでは初の２０００安打を達成。お立ち台では涙するなど、苦しい日々を象徴するシーンにもなった。

浅村は１年を振り返って、「うれしい感情、悔しい感情。ほんとにいろいろ今までにない気持ちをすごい感じましたし、こんなに苦しかったシーズンって、他のシーズンを見てもなかったので。すごい長いシーズンっていう感じでした」と言葉を選びながら丁寧に振り返った。

また印象に残った試合には「２０００本なんですけど、それよりも連続試合が止まった試合は自分の中では１番鮮明に覚えている。あの時の感情は今でも持っているので」と答え、来季に向けた色紙には「決意」としたためた。来季は結果にこだわり、再びフル出場を目指していく覚悟。

「シーズン最後の方に２回２軍に行って、２回目上がった時ぐらいから自分の持っていた感覚っていうのがちょっとずつ出た。それ以外は本当になんか何をやってもうまくいかなかったシーズンでしたし、ちょっと自分の感覚も大事ですけど、新たに取り入れないといけないなと思うこともやっぱりあったので、それはこのオフを使って色々確認しながら、試しながらやろうかなと思っています」と前を向いた。

今季の浅村は９６試合に出場し、打率・２３９。９本塁打、３４打点だった。