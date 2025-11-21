安倍元総理銃撃事件の裁判は、20日から被告人質問が始まりました。「母親の“信仰”が事件の理由」だと述べた山上被告。ろくなことがないとして、卒業アルバムの将来の夢に「石ころ」と書いたと明かしました。

【写真を見る】被告人質問に答える山上徹也被告

卒アルの“将来の夢”は「石ころ」 山上被告が語る半生

長く伸びた白髪交じりの髪を結び、猫背ぎみに証言台へと向かった山上徹也被告（45）。

冒頭、弁護人はこう問いかけます。

弁護人

「年齢は？」

山上被告

「45歳です」

弁護人

「45歳まで生きていると思っていましたか？」

山上被告

「生きているべきではなかったです」

弁護人

「なぜですか？」

山上被告

「このような結果になってしまい、大変ご迷惑をおかけしておりますので」

“謝罪”の言葉から始まった初めての被告人質問。

山上被告は2022年7月、奈良市で応援演説中だった安倍元総理を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪に問われています。

20日の法廷で高校時代のことを語った山上被告。部活で応援団を選んだ理由を聞かれると…

山上被告

「イメージとしてですが、上下関係や理不尽なものに忍耐するのは訓練になるのではと見越したこともある」

弁護人

「なぜですか？」

山上被告

「自分の家庭環境などが理不尽に思えたから」

自らの家庭環境を「理不尽に思えた」と語った山上被告。さらに、当時の“将来の夢”について問われると…

弁護人

「高校時代のアルバムに将来の夢は何と書いた？

山上被告

「石ころと書いた」

弁護人

「なぜですか？」

山上被告

「ろくなことがないという思いで」

「母の信仰を理由に私が事件を起こした」

将来を悲観していた背景にあるのが、母親の存在です。旧統一教会に入信し、多額の献金を繰り返してきたことがわかってます。

弁護人

「どんな母でしたか？」

山上被告

「基本的には悪い人間ではない。統一教会に関することで理解しがたい面は多々ある」

弁護人

「入信したことはどう思っていますか？」

山上被告

「あれほど多額の献金をしなければそれで良かった」

18日に出廷した被告の母親は…

山上被告の母親

「私が加害者だと思う。尽くして利用したのは教会だった」

「旧統一教会への献金にのめり込んだ自分に問題があった」と証言しました。

そして20日…

弁護人

「母親の話を聞いてどう思いましたか？」

山上被告

「相変わらずだなと思いました」

弁護人

「どんな意味ですか？」

山上被告

「非常にマイペースというか」

弁護人

「証人として裁判所に来たことについては？」

山上被告

「非常に辛い立場に立たせてしまったと思う」

弁護人

「なぜですか？」

山上被告

「母の信仰を理由に私が事件を起こした。責任を母が感じるところもあるから」

母親の旧統一教会への信仰が事件を起こした理由だとはっきりと述べた山上被告。

被告人質問は20日を含めて5回開かれる予定で、旧統一教会への恨みが安倍元総理の銃撃につながった理由を山上被告本人がどのように説明するのかが注目されます。