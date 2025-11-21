Ç¼¼Ö½éÆü¤Ë±¿Å¾ÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ö¤Ê¤ó¤«¥¤¥é¤Ä¤¯¡×¥Û¥ó¥À¿·¼Ö¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿à¼ö¤¤á¡Ö¥¦¥Á¤Î¤â¤³¤Î´é¡×¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤w¡×
¿·¼Ö¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤Þ¤ï¤ê¤¬¡È´é¡É¤Ë¸«¤¨¤ë¡½¡½¤½¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬Threads¤Ç9400·ï°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤«¥¤¥é¤Ä¤¯´é¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Þ¤ï¤ê
Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢SNS¤Ç¼ç¤Ë¥²¡¼¥à¤ÎÏÃÂê¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëparch¤µ¤ó¡Ê@parch1121¡Ë¡£¡Ö¼Ö¤òÇã¤¤´¹¤¨¢ªËÜÆüÇ¼¼Ö¡£¤½¤·¤Æ½éÆü¤«¤é¡Ø¥Ï¥ó¥É¥ë¡¦¥á¡¼¥¿¡¼¼þ¤ê¤¬¤Ê¤ó¤«¥¤¥é¤Ä¤¯´é¤Ë¸«¤¨¤ë¼ö¤¤¡Ù¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿·¼Ö¤Î±¿Å¾ÀÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ÖÊ¢Î©¤Ä´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÀú¤Ã¤Æ¤¤½¤¦w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤ÎÀ¼¤ä¡¢¡Ö¥¦¥Á¤Î¤â¤³¤Î´é¡×¡Ö¤â¤¦¤½¤ì¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤w¡×¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¼Ö¤ò»ý¤Ä¿Í¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
parch¤µ¤ó¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¼Ö¤Ï¥Û¥ó¥À¤ÎWR-V¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤òÇã¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¼´ü¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¼Ö¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¼¼Ö¤ò½ª¤¨¡¢ÈÎÇäÅ¹¤«¤é¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡È¤¢¤ë°ãÏÂ´¶¡É¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¡ÖÈÎÇäÅ¹¤«¤éµ¢¤ê¡¢²È¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÃå¤¤¤¿»þ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èparch¤µ¤ó¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥á¡¼¥¿¡¼¤Þ¤ï¤ê¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤«¥¤¥é¤Ä¤¯´é¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç°´ê¤Î¿·¼Ö¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ç¼¼ÖÆü¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È´é¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÇÛÃÖ¡£¡ÖÀµÄ¾¤½¤ó¤Ê¤ËËÜµ¤¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥Õ¥Ã¤Æ¾Ð¤¨¤ëÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òSNS¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ö¤¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢°ìÅÙ¡È´é¡É¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Î¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤½¤ì¤Û¤Éµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÁ÷·Þ¤Ê¤É¤Ç¹²¤¿¤À¤·¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
Åê¹Æ¤«¤é2¥«·î¤Û¤É¤¬·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Ï¡¢¡Öº£¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊ¤Ï¼ç¤Ë¥²¡¼¥à¤ÎÏÃÂê¤òThreads¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦parch¤µ¤ó¡£¼Ö¤ËUSB¤ÈHDMI¥³¥Í¥¯¥¿¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¥ì¥È¥í¥Õ¥ê¡¼¥¯¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤ä¥á¥¬¥É¥é¥¤¥Ö¤Ê¤ÉÀÎ¤Î¥²¡¼¥à¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¸ß´¹µ¡¡Ë¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Êparch¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤Î°¦¼Ö¤Èº£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤«Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀè½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¤â¤È¤â¤È¤Ï¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤òÇã¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ïº¢¹ç¤¤¤ò¸«¤Æ¾è¤ê´¹¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¼Ö¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ëÆü¾ï¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×