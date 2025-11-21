木村拓哉（53）が20日放送のテレビ東京系「秋山ロケの地図」に出演。木村がファンでTVerのお気に入り登録をしているという同番組の制作陣を褒めた。

木村は初めての同局単独出演となった。同番組は午前10時から午後5時までロケを行い、事前にロケ先に真っ白な地図を掲示。街の人々にロバート秋山竜次に来てもらいたい場所を書き込んでもらうという番組。

秋山は「1日中OKってことですか？」と聞くと、木村は「OKですよ」と答えた。

秋山は「タクシー乗って、あちこち地図見て、ここ行きましょうって…」と番組を説明するも、木村は「知ってるって。何にも言わなくていい」と番組を完全に把握していた。

秋山は「普通に『いいよ』って感じなんですか？」と聞くと、木村は「この番組に参加するってなったらそうでしょ」と語った。

木村は「だからそのスタイルを構築した、テレビ東京のスタッフの方にそういう逸材がいたんだなっていう。マジでだよ。他の番組の方たちって、出演者をロケ現場に連れて行って『取材OKかどうか交渉お願いします』みたいなやってるじゃん。それって負荷を負うのは交渉しに行く人と、お邪魔するお店」と語ると、秋山は「たしかにないですね」とこの番組の画期的なシステムをあらためて認識。

木村は「『来て』っていうところにお邪魔しに行くから」と番組の強みを解説した。

秋山は「人の家もあるんですよ」と話すと、木村は「知ってるよ」と視聴済みで「だから、もういいかげん説明やめな？」と笑った。

秋山は「この反応はTVer登録者だ。1、2回じゃないね。マジでうれしい」と反応した。