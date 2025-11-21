モーニング娘。'25の岡村ほまれ（20）、が、20日放送のテレビ朝日系「上田ちゃんネル」（木曜深夜1時26分）に出演。クイズでキレた。

今回は「おじさんの当たり前を令和女子は知ってる？知らない？クイズ」。くりぃむしちゅー上田晋也（55）や、お笑いタレントの古坂大魔王（52）が知っている昭和、平成にはやったフレーズ、話題になった人物などを、゛令和女子゛が知っているかを当てる。岡村はモーニング娘。'25の櫻井梨央（20）山崎愛生（20）とともに出演した。

櫻井が「知っている」の札を多く挙げるが、岡村と山崎は「知らない」がほとんど。岡村は、古坂に「櫻井さんがいいことを言うと、苦い顔するの何？」といじられると、「いや、なんか、（自分が）情けないなって…」と意気消沈。

そんな雰囲気の中、ダイアナ元妃を「知っている」と自信ありそうに挙げた。古坂や、くりぃむしちゅー上田晋也（55）ら出演者から「知ってる？」と指をさされると、「だから言ったじゃないですか！」と立ち上がった。

さらに古坂に「ウソをつくな！」と、突っ込まれるとキレ気味に「うそじゃないです!!」。そして「歴史の教科書で見た気がする。ダイアナ妃」と理由を話しながら正解。今度は立ち上がって、古坂に向かってガッツポーズをした。