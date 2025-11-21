愛知県の「憧れのナンバープレート」ランキング！ 2位「尾張小牧」を抑えた1位は？【2025年調査】
澄んだ空気の中での長距離ドライブや帰省が増える季節です。 遠出の道中で見かけるとつい注目してしまうナンバープレートはありますか？
All About ニュース編集部は11月13〜14日、全国10〜70代の男女250人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、愛知県の「憧れのナンバープレート」を紹介します！
2位：尾張小牧／35票2位は「尾張小牧」でした。一宮市、瀬戸市など尾張地方北部を対象に交付されています。名古屋に隣接した地域ながらも、独自の文化や落ち着いた街並みが魅力。また戦国時代の武将・織田信長を連想する人も多く、歴史的な背景からも支持を得たようです。
1位：名古屋／133票1位は「名古屋」でした。名古屋市をはじめ、半田市、津島市などを対象に交付されています。言わずと知れた愛知県の中心都市・名古屋市を対象としたナンバープレートで、知名度・ブランド力ともに全国屈指。ビジネスや文化の中心地としての風格が感じられそうです。
回答者のコメントを見ると「東海地方の中心都市（三大都市圏の一つ）という高い知名度と、都会的で経済的に豊かなイメージがあるから」（40代女性／福井県）、「県都で知名度が高く、ステータス感があるから」（20代女性／東京都）、「愛知県の大都会の印象があり、憧れるナンバープレートだからです」（60代女性／愛知県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)