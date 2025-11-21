木村拓哉がワークマン着用!? 「100万円のハイブランドに見えちゃうキムタクパワー」「カッコ良すぎて」
俳優の木村拓哉さんは11月20日、自身のInstagramを更新。番組ロケで着ていた上着が反響を呼んでいます。
【写真】あの木村拓哉がワークマンを……？
青を基調として、オレンジ色の差し色が入ったフリース素材の上着を着用。ネット上では、「ワークマンのフリースジャケット着てる」「カッコ良すぎて、ワークマンがモンクレールにしか見えない」「キムタク着用とかいってメルカリで売れそうなやつ」「100万円のハイブランドに見えちゃうキムタクパワー」「何を着るかじゃなくて、誰が着るかはマジよね」と話題に。
ワークマンプラスさいたま丸ヶ崎店の公式Xは、「なんと!! 【ダイヤフリース裏アルミジャケット】 1900円税込 当店にて販売中です 残念ながら木村拓哉さんご着用のデザインは、昨年モデルのためご了承ください」と言及しています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「ワークマンのフリースジャケット着てる」バラエティー番組『秋山ロケの地図』（テレビ東京系）のオフショットを1枚公開している木村さん。お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次さんと共に写る写真ですが、この時木村さんが着ていた洋服に注目が集まっています。
青を基調として、オレンジ色の差し色が入ったフリース素材の上着を着用。ネット上では、「ワークマンのフリースジャケット着てる」「カッコ良すぎて、ワークマンがモンクレールにしか見えない」「キムタク着用とかいってメルカリで売れそうなやつ」「100万円のハイブランドに見えちゃうキムタクパワー」「何を着るかじゃなくて、誰が着るかはマジよね」と話題に。
「ダイヤフリース裏アルミジャケット」着用木村さんが着ていたのはワークマンの旧モデルの「ダイヤフリース裏アルミジャケット」のダイヤネイビーで、価格は980円です。しかしながらオンラインストアでは他の色も含めてすでに在庫なし。今期はデザインを新たにし、1,900円で販売中です。気になる人はチェックしてみてはいかがでしょうか。
