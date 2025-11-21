生麺を揚げて作る「本格長崎皿うどん」のレシピを紹介！ 揚げたてパリパリ麺ともちもち太麺をハーフ＆ハーフにした贅沢な一皿

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『揚げたて生麺で作る！長崎皿うどん ナースロボの調理記録 Karte.110』というゆーふぉさんの動画です。

Part110は長崎皿うどん！

長崎の製麺所でしか作られていない生麺タイプの皿うどん麺。

こちらを揚げて作っていきますよ！

そして太麺タイプ、ちゃんぽん麺バージョンもご紹介。

お好きな方で作ってみてくださいね。

本格的な「長崎皿うどん」のレシピを紹介する動画が投稿されています。長崎でも限られた製麺所でしか作られていない“生の皿うどん麺”を揚げて仕上げる、こだわりたっぷりの一皿です。

この動画は、音声合成読み上げソフトを使用したソフトウェアトークキッチン動画となっています。ナースロボ＿タイプＴが優しい声でレシピを解説してくれます。

動画はまず、乾燥キクラゲを戻し、シーフードミックスを塩水で解凍するところからスタートします。軽く洗って水気を切っておきます。

続いて、キャベツ、にんじん、戻したキクラゲ、ちくわ、豚肉などの具材を食べやすくカットします。海鮮、野菜、練り物、豚肉の4種はぜひ入れたいところ。具だくさんな見た目に、テンションがあがります。

本編の見どころとなるのが、生の皿うどん麺を揚げて作るパリパリ麺です。長崎の2カ所の製麺所でしか作られていない特別な麺を使います。その特徴は、製麺時に使われる「かん水」。許可された製麺所でしか扱えないので、全国流通の麺とは成分が異なります。

180度の油に入れると、勢いよく泡立ちました。吹きこぼれる可能性があるため、必ず深めの鍋で揚げてください。泡が少し落ち着いたら、全体を軽くほぐします。あとは好みの色になるまで揚げるだけです。

ここからさらに、“ちゃんぽん麺”の準備をします。水洗いしてほぐしたちゃんぽん麺をフライパンで焼き、軽く焦げ目をつけます。2種類の麺をお皿に盛り、細麺と太麺のハーフ＆ハーフにしていきます。

次に、あんを作ります。肉と海鮮を強火で炒め、軽く塩コショウします。しっかり水分が飛んだら紹興酒を加えます。良い焼き色がついたら、いったん取り出しておきます。

同じフライパンで残りの具材を炒め、紹興酒を回しかけてからふたをして蒸し焼きにします。もやしを加えたら、市販のちゃんぽんスープの素や水、肉や海鮮を合わせて数分煮込みます。

味見をしながら調味料を加え、水溶き片栗粉でとろみをつけたら、あんの完成です。麺にかけて盛り付ければ、具材がたっぷりのったボリューム満点の一皿になります。

まずはパリパリの細麺を味わいます。揚げたての麺は香ばしさが違うそうです。一方もちもちの太麺は、あんが絡みやすいのでガッツリ食べたい人にオススメです。

ていねいな調理に食欲がそそられる動画となっています。興味を持った方はぜひ視聴してみてください。

文／高橋ホイコ