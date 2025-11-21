¡Ö»ä¤Û¤É¹¬¤»¤ÊÃË¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ï±Êµ×¤Ç¤¹¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ø¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕÁ´Ê¸
¡¡6·î3Æü¤Ë89ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿µð¿Í¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤¬21Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¡ÖON¥³¥ó¥Ó¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤¬¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢²¦²ñÄ¹¤Î¸ÀÍÕÁ´Ê¸¡£
¡¡¡Ú²¦²ñÄ¹¡Û
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¡¢¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÉÔ¶à¿µ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤Æ¡¢Â¾¤Ë¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤Èº£Æü¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤ªÊÌ¤ì¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬À¸¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¼ÏÂ33Ç¯¤Ëµð¿Í·³¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¡¢ÂÇÅÀ²¦¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë½½Ê¬±þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¤ÎºÂ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¾ï¤Ë¹¶·âÅª¤ÊÂÇ·â¡¢²ÚÎï¤Ê¤ë¼éÈ÷¡¢¤µ¤Ã¤½¤¦¤È¤·¤¿ÁöÎÝ¡¢Á´¤Æ¤ÎÌÌ¤Ç¾ï¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë16Ç¯´Ö¡¢¥×¥ì¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£É½¤Ë½Ð¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¡£¤Ç¤â¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï±¢¤Ç¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¶ìÏ«¤ò½½Ê¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤â¤Ê¤¯¤¢¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬ÆüÌëÌîµå¤ËË×Æ¬¤·¤Æ´èÄ¥¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÌîµå¿Í¤È¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï16Ç¯´Ö°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¾ï¤Ë¤½¤Ð¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Û¤É¹¬¤»¤ÊÃË¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ç¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤ËÊé¤ï¤ì¡¢Æ´¤ì¤é¤ì¡¢ËÜÅö¤ËÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Ê¤Ë¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤â¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È¡£¾¡¤ÁÉé¤±¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë¤É¤¦´î¤Ð¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¹¶¤á¤Î»Ñ¤ÇÆüËÜÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤éº£¤Î¥×¥íÌîµå¤ÎÎ´À¹¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿Ìîµå³¦¤ò¤è¤ê¹â¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¯¡¢°é¤Æ¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î»ÈÌ¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î°úÂà¤Î»þ¤Ë¡Öµð¿Í·³¤Ï±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¸À¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤³¤³¤Ç¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ï±Êµ×¤Ç¤¹¡×¤È¡£Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¡¢»ä¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£