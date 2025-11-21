¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Ìµ¤¤¸÷·Ê¡×¡Ö¥Ï¥°ÂÔ¤Á¤ÎÁª¼ê¥¹¥´¥Ã¡×¥×¥í8Ç¯ÌÜ½éÍ¥¾¡¤ÎÏÆ¸µ²Ú¤Ë¹ÔÎó¡ÄàÀïÍ§¤«¤é¤Î½ËÊ¡Æ°²èá¤Ë¡Ö²¿²ó¸«¤Æ¤âµã¤±¤ë¡×¡Ö¤¢¤«¤óÎÞ½Ð¤ÆÍè¤¿¡×
ÎÞ¡Ä¥Ï¥°¤ÎÍò
¡¡¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤ÇÈá´ê¤Î¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëàÀïÍ§¤«¤é¤Î½ËÊ¡Æ°²èá¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡16Æü¤ËÀéÍÕ¸©¤Ç¤¢¤Ã¤¿°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹ºÇ½ªÆü¤ËµÕÅ¾Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÏÆ¸µ²Ú(28)=µÜºê¸©¾®ÎÓ»Ô½Ð¿È¡£
¡¡¡ÖÇ°´ê¤Î½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿ÏÆ¸µ²Ú¤Ï¡¡Æ±´ü¡¢ÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤«¤é½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥Õ゚¥í¥³゙¥ë¥Õ¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Í¥¾¡¤ò·è¤áÎÞ¤òÎ®¤¹ÏÆ¸µ¤Ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤¿Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¶î¤±´ó¤ê¡¢¼¡¡¹¤È¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ½ËÊ¡¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö³§²¹¤«¤¤¡×¡Ö¥Ï¥°ÂÔ¤Á¤ÎÁª¼ê¥¹¥´¥Ã¡×¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤±¤É¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãç´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡×¡Ö¤¢¤«¤óÎÞ½Ð¤ÆÍè¤¿¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Ìµ¤¤¸÷·Ê¡£´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²¿²ó¸«¤Æ¤âµã¤±¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£