“Gカップ軽トラ女子”三田悠貴、等身大抱き枕カバー発売「男の人からしたらもう極楽天国」
“Gカップ軽トラ女子”として話題のグラビアアイドル・三田悠貴の「等身大抱き枕カバー」が、アイドル誌『BOMB』の公式グッズサイト「ボムアイドル工房」で発売され、記念イベントの開催が決定した。
【写真】“Gカップ軽トラ女子”三田悠貴、等身大抱き枕カバー＜3種類＞
放送中の番組『道との遭遇』（CBCテレビ）では、日本中を軽トラで旅するワンコーナーを担当し、“軽トラ女子”としても知られる三田。同商品は、実際のサイズ感を間近に体感でき、やわらかくもっちりとした肌触りの国内最高級の生地（２wayトリコット）を使用。水着衣装別3タイプの展開しており、商品は直筆サイン入りとなる。
また、2ショットチェキ撮影や動画撮影、部屋デートなどスペシャルな特典付きのリアルイベントも12月13日に開催が決定している。
■三田悠貴コメント
――等身大グッズって出したことありますか？
【三田】等身大のものは初めてです。私、抱き枕っておうちになくて分かんないんですけど、でも男の人からしたら私と添い寝ができるような感じじゃないですか？もう極楽天国ですよね。
――どういう風に使ってほしいとかってありますか？
【三田】全部コンプリートしてもらって、その時の気分で私のカバーを使って、クッション入れてもらって添い寝してもらったり、壁に飾ってもらったり。天井とかに貼ってもらって、寝るときも上にいるし、起きるときも私がいてみたいな感じで(笑)。
――12月13日に発売記念イベントを予定されていますが、今のお気持ちはいかがですか？
【三田】写真集イベントの1年後に等身大の抱き枕が発売されて、イベントができるっていうのはすごくありがたいですし、みなさんのおかげでお仕事になっていますので、写真集ぶりのファンの方は1年ぶりに会いに来ていただけたらうれしいです！
