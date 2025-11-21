“ふっくん”布川敏和、自宅ベランダに設置した手作り「ビニール温室」を披露 愛犬のための優しい工夫も「温室自作なんて素晴らしい」「日当たりも良さそうですね」
シブがき隊（1988年に解散）として人気を集め、現在はタレント活動を行う“ふっくん”こと布川敏和（60）が20日、自身のインスタグラムを更新。自宅のベランダに新設した“ビニール温室”を披露した。
【写真】「素晴らしい」「日当たりも良さそうですね」手作りの“ビニール温室”を設置した、ふっくん宅のベランダ
布川は5月28日のインスタで「30年住んでいた家を売却し、マンションに引越しをいたしやした」と報告。10月8日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』にゲスト出演した際には、引っ越した家が“偶然”つちやと同じマンションだったことを明かし、お茶の間を驚かせた。
投稿では「プルメリアの冬越し用に、ベランダにビニール温室を設置したのだ〜！パキポディウム・グラキリスも入れる事にした」と明かし、自宅ベランダに設置したお手製の“ビニール温室”と、その中に入れた植物たちを写真で紹介。
また「そして、フェンスの隙間にネットを付けたのだ〜！これはチャイが通り抜けない用です〜！これで、ベランダで遊べるようになりました」と、10月に“新しい家族”として迎え入れた愛犬・チャイちゃんのために行ったベランダの“工夫”も披露した。
コメント欄には「素敵な温室 素敵なベランダ」「温室自作なんて素晴らしいですね」「チャイちゃんのためのネットも、とても素敵な工夫ですね」「日当たりも良さそうですね プルメリアちゃん、チャイちゃんもスクスク育ちますように」など、さまざまな反響が寄せられている。
