現６歳世代は歴史に残る最強世代。勝ち切れていないが、ここまでの３歳以上のＧ１・５レースで馬券圏内５頭は全世代で最多。２２年に３歳以上戦に出走以降、各年のエリザベス女王杯終了時点での馬券圏内数はすべてトップ。マイルＣＳでも１頭は馬券に絡むとみる。

今年の６歳馬はウインマーベル、ガイアフォース、トウシンマカオの３頭。

ガイアフォースは追分ファーム生産。追分ファームはＧ１・４勝のうちマイルＣＳで【２・１・３・４】と好相性。横山武史騎手は京都【３・３・４・３６】で芝外１６００メートル【０・１・０・２】。だがＧ１では【０・１・１・５】と勝負強さが光る。馬は今年、安田記念２着、富士Ｓ２着と国内マイル重賞では一線級の成績。京都は２３年読売マイラーズＣ２着の１走だけだが、公式会見で杉山晴紀調教師は「京都は間違いなく合う」と断言。不安は少ない。

ただ、上位人気必至だけに、穴馬を探してみたい。過去１０年のマイルＣＳで単勝５０倍以上の馬は１頭も馬券圏内に来ていないため除外すると、単勝１５倍から４９・９倍は【１・２・５・３５】。うち阪神開催を除いた京都（７度）に限定すると【１・１・４・２８】。改装後の近２年では【１・１・２・６】。「前走１０着以下」「前走０秒５差以上負け」「前走１０番人気以下」を除くと【１・１・２・１】で勝率２０％、連対率４０％、複勝率８０％と優秀な成績だ。

オッズ以外の条件に今年該当するのは７頭（外国馬のドックランズは除く）。そのうちガイアフォース、ジャンタルマンタル、ソウルラッシュは上位人気必至だけに、穴馬としてオッズ的に該当しそうなのはウインマーベル、オフトレイル、ラヴァンダ、レーベンスティールの４頭だろう。

４頭とも魅力的だが、やはり６歳から狙ってみたい。ウインマーベルは昨年３着で今年の安田記念は５着。２着ガイアフォースとは０秒２差だった。生涯２度走ったマイル戦がＧ１で上位争い。重賞を３勝している１４００メートルがベスト距離だろうが、マイルでも十分勝負になる。今秋はスプリンターズＳから関東馬が５連勝中という勢いにも乗って、単勝１５倍から４９・９倍のゾーンに入ったら狙ってみたい。（編集委員・小松 雄大）