マクドナルド、ハッピーセット「ムーミン」「アニア」第2弾は本日11月21日発売ムーミンママのスタンプやスナフキンのメモホルダーなどが登場
【ハッピーセット「ムーミン/アニア」第2弾】 販売期間：11月21日～11月27日 価格：490円～ （一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる）
□ハッピーセット「ムーミン」のページ
(C)TOMY
日本マクドナルドは、ハッピーセット「ムーミン/アニア」第2弾を本日11月21日から期間限定で全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて販売する。価格は490円より（一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる）。
11月14日より販売がスタートしたハッピーセット「ポケモン」の第2弾が本日より発売。「ムーミン」からは「スナフキン バックパックメモホルダー」、「アニア」からは「マクドレックス（ティラノサウルス）」といったそれぞれ3種の新たなおもちゃが登場する。
11月28日からは第3弾が実施され、第1弾と第2弾に登場したおもちゃ全種の中からいずれかが貰える。なお、おもちゃが品切れの場合は、過去のハッピーセットで登場したおもちゃ等が用意される。
ハッピーセット「ムーミン」第2弾
販売期間：11月21日～11月27日
ムーミンママ シルエットかたおしスタンプ
スナフキン バックパックメモホルダー
ムーミンやしき ペンスタンド
ハッピーセット「アニア」第2弾
販売期間：11月21日～11月27日
マクドレックス（ティラノサウルス）
モーサ（モササウルス）
ルッタ（コツメカワウソ）
ムーミン第2弾！- マクドナルド (@McDonaldsJapan) November 21, 2025
新たな顔ぶれに会いにこない？ pic.twitter.com/oG0QAqgPea
ルッタもやる気になっております。 pic.twitter.com/PFL46k4MmG- マクドナルド (@McDonaldsJapan) November 20, 2025
(C)TOMY
(C)Moomin Characters TM