日本マクドナルドは、ハッピーセット「ムーミン/アニア」第2弾を本日11月21日から期間限定で全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて販売する。価格は490円より（一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる）。

11月14日より販売がスタートしたハッピーセット「ポケモン」の第2弾が本日より発売。「ムーミン」からは「スナフキン バックパックメモホルダー」、「アニア」からは「マクドレックス（ティラノサウルス）」といったそれぞれ3種の新たなおもちゃが登場する。

11月28日からは第3弾が実施され、第1弾と第2弾に登場したおもちゃ全種の中からいずれかが貰える。なお、おもちゃが品切れの場合は、過去のハッピーセットで登場したおもちゃ等が用意される。

□ハッピーセット「ムーミン」のページ

□ハッピーセット「アニア」のページ

ハッピーセット「ムーミン」第2弾

販売期間：11月21日～11月27日

ムーミンママ シルエットかたおしスタンプ

スナフキン バックパックメモホルダー

ムーミンやしき ペンスタンド

ハッピーセット「アニア」第2弾

販売期間：11月21日～11月27日

マクドレックス（ティラノサウルス）

モーサ（モササウルス）

ルッタ（コツメカワウソ）

(C)TOMY

(C)Moomin Characters TM