落語家の春風亭一蔵がパーソナリティを務めるラジオ番組『春風亭一蔵 ラジオマガジンフライデー！』（文化放送・金曜日午前8～11時30分） 11月21日の放送は、喉が不調の水谷加奈アナに代わってスタジオに入った小宅世人アナとともに、気になるニュースについてトークを繰り広げた。

小宅「一蔵さんがニュースで気になった話題はなんでしょうか？」

一蔵「大相撲の九州場所が、いよいよ13日目を迎えるというニュース。大の里さんと豊昇龍さんと今売り出し中の安青錦さんと、2敗で3人並んで。僕、好きなんで毎日見てるんで、本当にここから直接対決が始まるわけですよ。残り3日は、もう目が離せない。今年最後の本場所ですから、楽しみなんですが、ええ～、うちのカミさんが明日から福岡入りをして本場所見に行くという予定を組んだんです」

小宅「はい」

一蔵「ウチには猫が一匹おりまして、「今週の土曜日から福岡へ行くから、土日泊まりだから、猫の面倒頼むね」って僕言われて。で、僕は明日、鳥取で落語会があって、土曜日入りの日曜日帰りで、一応カレンダーにも記入してあったんで、「あの、鳥取だよ」と申し上げましたところ、「マジで？何それ？」って言われたんです。僕、仕事なんですよ。遊びで別に鳥取に行くわけじゃないので。ここで言いたいのは、オマエ遊びだろ」

小宅（笑）

一蔵「猫の面倒の文句言うのはちょっと違うんじゃないかなって思ったんですが、「ごめんね」と伝えました。ここで声を大にして言いたい。俺、仕事だから、それないとウチ食ってけないでしょってことだけは言いたい！

それと、時事通信の『キリン、歳暮用ビール全商品の販売を停止』というニュース。アサヒビールへのいわゆるサイバー攻撃で、キリンビールに注文が集中しちゃったっていう記事で、いよいよ12月からお歳暮が始まるわけですけども、私が声を大にして言いたいのが、落語家のお歳暮って未だに手渡しなんですよ」

小宅「へえ～、そうなんだ」

一蔵「お歳暮を持ってって、交通費をいただいて帰るという文化が未だに残ってるんですけど、僕が落語協会会長になったら確実に郵送化します！！」

小宅（笑）

一蔵「これ断言します！ いないとまた行くのよ。何回も行くの」

小宅「ああ～」

一蔵「僕の家にも後輩がお歳暮持ってきたり、お中元持ってきたりするんですよ。その都度、留守にしない。申し訳ないから。うちのカミさんか僕か弟子か、誰かがいる状態を作ってる。こんな無駄はないんです」

小宅「確かに」

一蔵「だからもう、今すぐにでも郵送化したい。ただ、これを声を大にして言っても、必ず手渡しで持ってくヤツがいるんですよ。だから、僕が会長になったら郵送化して、手で持って行くヤツは罰します！！」

小宅「（笑） いや、この言葉に拍手している方がいるんじゃないですか？ 持ってくる方だけじゃなくて、待つ側もスケジュールを確保しなきゃいけないから」

一蔵「で、事前に電話とかしちゃ絶対ダメなの。「いますか？」の確認も絶対ダメ」

小宅「え～！？」

一蔵「それによって、インターホンをビデオカメラ化した師匠もいっぱいいんの。それぐらいコストもかかってんだったら、もういいだろうって思ったんです」