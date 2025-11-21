米株価指数先物　時間外取引　ダウ200ドル超高　ベッセントが利下げ催促

東京時間11:03現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46040.00（+215.00　+0.47%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6586.00（+28.50　+0.43%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　24218.50（+87.00　+0.36%）

時間外で米株は上昇。

ベッセント米財務長官が利下げサイクルを継続するべきだと語った。データが不足している、手探り状態なら2回の利下げは「予防的措置」と位置付けられてきた。だからさらなる予防策を講じるべきだ。FRBは利下げサイクルを継続・完結すべきだ。