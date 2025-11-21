片山ベッセント発言も反応薄、ドル円157.40円台でもみ合い 米株先物は上昇 片山ベッセント発言も反応薄、ドル円157.40円台でもみ合い 米株先物は上昇

リンクをコピーする みんなの感想は？

片山ベッセント発言も反応薄、ドル円157.40円台でもみ合い 米株先物は上昇



片山氏とベッセント氏の発言が伝わり、円買い・ドル売りが見られたが値動きは限定的だった。



片山財務相は、過度な為替変動が生じた場合は適切な措置を講じる。日米財務相共同声明に沿って適切に対応する、為替介入は選択肢として考えられると語った。「介入」や「適切な措置講じる」など、やや強めの発言になってきたものの市場の反応は限定的。



ベッセント米財務長官は、データ不足・手探り状態なら2回の利下げは「予防的措置」と位置付けられてきた。だからさらなる予防策を講じるべきだ。FRBは利下げサイクルを継続・完結すべきだと述べ12月利下げを催促した。発言を受けややドル売りも値動きは限定的。ただ、時間外で米株は上昇している。ダウは200ドル超高、ナスダックは0.4%上昇している。

外部サイト