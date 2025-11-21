国内の通信会社が海外に提供したＩＰ電話の１回線から発信元を偽装した約２００万件の電話がかけられていた問題で、警察庁と総務省は２１日、回線を提供した通信会社「アイ・ピー・エス・プロ」（東京）に再発防止の徹底と原因究明の調査を要請した。

同社は同日、警察署などと同じ番号から電話を受けた人向けに問い合わせ窓口を開設した。

警察庁の発表によると、同社は今年２月、海外の通信業者との間で、「０５０」の番号で始まるＩＰ電話回線の利用契約を締結。この回線が詐欺グループに渡ったとみられ、「スプーフィング」と呼ばれる手口で発信元を偽装した発信は２月８日〜３月１４日に計約１９７万件に上った。

警視庁などの解析で、同社のＩＰ電話回線が悪用されていることが判明し、通信記録の解析が進められていた。

ＩＰ電話はインターネット回線で音声を伝える仕組みで、設定により、実際とは異なる番号を表示させることもできる。警察庁は同社に設定ミスがあり、偽装番号による発信を拒否したり、非通知にしたりする有効な対策が出来ていなかったと判断した。

同社は２１日、ホームページ上で、「ご迷惑とご心配をおかけし、深くおわび申し上げます。再発防止の徹底を図ります」とのコメントを出した。問い合わせ窓口は（０３・５０５０・００７３）。平日の午前９時〜午後５時に受け付ける。

同社は東証プライム上場の通信会社「アイ・ピー・エス」（同）の子会社。