¡Ö½Ð»º¤·¤Æ½é¤á¤ÆµÁ¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£À¸¸å2¤«·î¤ÎÂ©»Ò¤òµÁ²ÈÂ²¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³°¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿µÁÉã¤¬¼ê¤âÀö¤ï¤º¤ËÂ©»Ò¤Î¤³¤È¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø½À¤é¤«¤¤¤Û¤Ã¤Ú¤ä¤Î¤¥¡Ù¤È´é¤ò¥Ù¥¿¥Ù¥¿¿¨¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë·ù¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢²Ç¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡Ø¿¨¤é¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¦¤Î¤â¡Ä¡Ä¤È¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢µÁÊì¤¬¡Ø±ø¤¤¼ê¤Ç¿¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡Ù¡Ø¥¸¥¸¥¤¶Ý¤¬¤¦¤Ä¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡ª¡Ù¤ÈÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¸¥¸¥¤¶Ý¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤¿µÁÉã¤Ï¡¢¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÀöÌÌ½ê¤Ç¼ê¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÁÊì¤Ï¸ÀÍÕ¤¬¤¤Ä¤¤¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊµÁÊì¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢µÁ²ÈÂ²¤È¤â¾å¼ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯9·î¡Ë
¢¦ Áê¼ê¤Ë°µ¤¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È¡¢¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤â»Ò°é¤ÆÃæ¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£