11月17日（月）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが明かした“穴があったら入りたいほど恥ずかしかった”エピソードが話題となった。

©ABCテレビ

この日のテーマは「今日はレンコンの日」。旬のれんこんと豚バラをピリ辛のごまだれで炒めた、ご飯が進む一皿「豚バラとレンコンの炒めもの」を辻調理師専門学校の河野篤史先生から教わった。

©ABCテレビ

【動画】11月17日は“レンコンの日”。実はこの記念日、語呂合わせなどではなく、あるイベントがきっかけで生まれたそう。そのイベントとは？

本日のテーマ食材「れんこん」の特徴的な“穴”にちなみ、「最近あった、穴があったら入りたいくらい恥ずかしかったこと」についてトークするDAIGOと先生。

©ABCテレビ

河野先生は今年1年で「8kgくらい太った」そうで、急激なサイズアップに服が耐えきれず、「座ったときにズボンがビリッ！て破れる」というハプニングを体験。大好きなビールを「ちょっと控えよう」とダイエットを決意するほど恥ずかしかったという。

そんな先生の衝撃告白に「え!? コントみたい！」とDAIGOは驚くばかり。「河野先生のエピソードを超えるやつないな～（笑）」と圧倒されつつも、エンディングには自身の「穴があったら入りたかった」話を披露した。

先日、幼稚園に5歳の長女のお迎えに行ったというDAIGO。パパの姿を見つけた娘が「“ここだよ～！DAIGO～！”って思いっきり名前を叫んだ」らしく、これにはさすがに「恥ずかしかったぁ～」と赤面してしまったとか。

©ABCテレビ

番組の中でもたびたび報告される抜群のユーモアセンスはパパ譲り!? 視聴者からは「娘ちゃん可愛い、その場面を見てみたい～w」「娘ちゃんイイぞ！」「自慢のパパをみんなに見せたかったのかもね」などの感想が寄せられていた。

（※レシピ）

豚バラとレンコンの炒めもの

＜材料（2人分）＞

豚バラ肉（焼肉用） 150g

れんこん 70g

ピーマン 2個

にんにく 1/2片

すりごま（白） 大さじ1

サラダ油 小さじ1

【☆合わせ調味料】

砂糖 小さじ2

酢 小さじ1

しょうゆ 小さじ2

水 小さじ2

練りごま 小さじ2

豆板醤（トウバンジャン）小さじ1/3

＜作り方＞

（1）れんこんは皮をむき、5mm幅の半月に切り、ピーマンは種を取って一口大の三角形に切り、にんにくは粗みじん切りにする。

（2）豚バラ肉は4cm幅に切る。

（3）合わせ調味料の砂糖、酢、しょうゆ、水、練りごま、豆板醤を合わせる。

（4）フライパンにサラダ油を熱し、豚肉を中火で色が変わるまで炒め、れんこん、ピーマンの順に炒め、にんにくを加えて炒め合わせる。

（5）強火にして（3）を加えて炒め、すりごまを加えて仕上げ、器に盛る。

なお、「豚バラとレンコンの炒めもの」の調理の様子は、11月17日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。