元モーニング娘。の福田明日香（40）が21日、インスタグラムを更新。勤務していたキャバクラをクビになったと明かした。

ストーリーズで「キャバクラ クビになった話を インスタライブでします これから」と告知。ライブ内で「わけあって入院してます。病院です。復活できないかもしれないですね。今年、活動を再開しようと思ってたんですけど。結局、夏ぐらいに体調を崩して」と切り出した。

「ギャグでキャバクラという戦場にちょっとお邪魔して真面目に働いてみようと思ったんですよ、夏ぐらいに。1カ月ぐらいやってたんですけど、ライブが決まっちゃって。1カ月ぐらいしか働いてなかったんですけど。キャバクラっていう世界は奥深いなと。しばらくやりたいなと思ったんですけど、倒れちゃって」と報告した。

そして「そろそろ退院できるんですけど。働いていたところにご連絡したら、『私ってもう除籍されてますか？』と聞いたら『はい』と。除籍されてました。キャバクラっていう仕事は面白いなと思って。二十歳ぐらいに目覚めてればなと。次はどこのお店で働こうかな」と語った。過去にはスナック勤務やバーテンダーを経験していたという。

福田は98年1月、14歳の時にモーニング娘。メンバーとしてメジャーデビュー。学業優先を理由にグループを卒業し芸能界を一時引退した。11年にボーカルグループ、ピースストーンのasukaとして芸能界に復帰するも、20年にピースストーンは活動休止を発表した。プライベートでは15年4月に一般男性と結婚し、翌16年2月に第1子長女を出産したが、同7月に離婚。21年11月に「闘病生活を支えてくれた人と2回目の結婚しまして」と報告したが、翌22年4月に協議離婚したことを報告していた。