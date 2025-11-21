〈《月収600万の女性もいるけれど…》「ほとんどの子は好きでやってる仕事じゃない」東京のナゾの歓楽街“吉原”で働く女性たちの「給料事情」〉から続く

給料20万円→100万円超に増える可能性――東京・吉原で働く男性スタッフたちの“夢のある”給料事情とは？ かつて同地で働いていたことのある男性へのインタビューに成功した、花田庚彦氏の新刊『台東区 裏の歩き方』（彩図社）より一部抜粋してお届けする。（全3回の2回目／続きを読む）

【写真】この記事の写真を見る（2枚）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

スタッフのほうが夢がある

続いてスタッフの待遇について聞くと、こちらも夢があるという。

「店によって違うと思いますが、最初は20万円ちょいから始まって、マネージャーになったら50万円、店長になったら100万円以上という感じですかね。雇われ社長になると、オーナーに上納金というか、決まった取り分を渡したらあとは好きにしていいといった、ある程度の権限が認められる場合が多いと聞いています。

代わりに、売り上げが悪くて、オーナーが要求する取り分に届かなかったら、身銭を切らないといけないそうですが。そういう意味では、スタッフのほうにも夢はありますよ。ただ、こちらは嬢に比べると、いい思いをできるのは一握りにすぎないですが」

吉原の“懲りない面々”

では、吉原で働く男たちは、どうしてその“一握りの夢”を掴むべく、この地で働き始めることとなったのか。W氏は少し言いにくそうにしながらも、こう答えた。

「まあ……やっぱり脛に傷持つ身の人が多いですよね。というか、ない人のほうが少ないと思います。よくある例では、どこかで商売をやっていたけど、失敗して多額の借金を背負って逃げてきたとかね。家族も捨てて、着の身着のままで吉原に来た。ここならそんな人間でも働けるんですよ」

吉原では伝統的に、働き始めるとスーツや靴など、仕事に必要なものは買ってもらえるそうだ。そのうえ寮もあって飯も食えて、昔のことを聞かれずに働ける。

「だから、昔のフランス外人部隊じゃないですけど、テンプレ通りに何か過去にあった人ばかりって感じです。普通に考えたら、何もないのにこの商売を選ぶかって話じゃないですか」

吉原でバイトする大学生も

ただ、令和になったぐらいから、バイトで大学生が勤めるようになっているらしい。時給が最低でも1500円以上で、割がいいからだという。「そこにはちょっと、時代の変化を感じます」とW氏はしみじみと話す。

では、W氏にも過去に何か“傷”があるのか。氏は「それを言ったら身元がバレるんで」と頑なに教えてくれず、押し黙ってしまうことに。雰囲気を変えるために「じゃあ、そういう人たちが集まると、問題が起きたりはするんですか？」と聞くと、一転饒舌に語り出した。

「9割……って言うとさすがに言いすぎかもしれませんが、お金に手を付けてしまう人はすごく多いですね。ほとんど現金で商売するわけですから、チャンスはかなりありますし。とはいえ、今は監視カメラもあるし、そんなことをしたらすぐにバレるんですが……。リスクがあるのなんて絶対わかるはずなのに、一回やっちゃうと止められなくなるんでしょうね。中にはそのまま逃げて、指名手配みたいな感じで吉原の中で情報が出回るなんてことも多々あります。

そういう人が地方のソープ街で働いていたりする、なんて話もよく聞きますね。実際、僕も旅行に行った時にそういう人を見かけたことがありますし。こういう界隈でしか働けない人って多いんだろうな、と思ってしまいますよね」

〈「殺されてしまったので」安全神話が崩壊、営業廃止になった店舗も…ナゾの歓楽街・吉原が“消滅しかねない”2つの理由〉へ続く

（花田 庚彦／Webオリジナル（外部転載））