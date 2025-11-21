女優内田理央（34）が21日、東京駅構内スクエアゼロで、ライスフォース25周年記念ポップアップ「Thanks Rice」オープニングイベントに出席した。

米と発酵の力で肌を育むスキンケアブランド「ライスフォース」の25周年を記念し、23日まで同所でポップアップイベントを開催する。

一日店長に就任。「長年使わせていただいているのでうれしい」とし、「母からも連絡がきました。母も一番好きな化粧水で、親子で使っています」とほほ笑んだ。

美容については「30代になってから、丁寧にスキンケアをするようになって（肌の状態が）変わった」という。「若い頃はずぼらだった」とし、「今までがひどかったからかもしれないけど、若い頃からやっていればと思うくらい変わった」という。

また、現場での遭遇率も高いという。「メークさんが使ってくれる確率が高い。今の現場でも使っています」とし、「どんな肌、年齢でもあうので、あるだけで安心感がある」と笑みを浮かべた。

そして、大のお米好き。「元気、パワーをいただいています。ほ〜んとに白いご飯が大好きで、ご飯がないと力がでない」と告白。「世界が滅びるとして、最後に食べたいものはたらこご飯」とアピールした。「朝からご飯派。ガッツリ食べています」と続ける一方で、「食べ過ぎかもしれませんけど…」と苦笑いを浮かべる一幕も。だが、「幸福度が上がる。ないとなんか足りないと思っちゃう」とあふれるお米への愛を語った。