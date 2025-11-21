芦田愛菜と岡田将生が21日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演した。

2人は同日公開の細田守監督作品映画「果てしなきスカーレット」に出演している。芦田は復讐（ふくしゅう）という狂気に取りつかれた中世の王女、スカーレット役というヒロイン、岡田は彼女と旅をともにする心優しき看護師の聖（ひじり）をそれぞれ演じる。

2人は細田監督の作品に初めて出演する。芦田は、「今回の役はすごくキャラクターが悩んだり、自問自答したりするシーンが多かったので、とても難しかったんですけど、監督と一緒に地道に少しずつ役を作らせていただいきました」と語った。時には感情を爆発させるシーンもあったという。「体当たりで挑ませていただききました」と振り返った。

岡田も「長編の声優は初めてで分からない部分もたくさんあったんですけど、監督の人柄が本当に優しくて、やっている時も監督の優しさが空間に充満していて、それが作品にも影響しているんじゃないかと思いながらやっていました」と、現場の空気感の良さを強調した。

これには芦田も「すごくコミュニケーションをとりながら、監督と1つのポイントというよりはシーン全体、作品全体を話しながら録音させていただきました」と話していた。